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«Риски на дорогах»: новосибирцев предупредили о проблемах из-за тумана

На этой неделе будет тепло, но дождливо

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Водителям нужно быть внимательными

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В Новосибирске на этой неделе ожидаются туманы. Из-за этого повышаются риски на дорогах.

Как рассказал на аппаратном совещании 22 августа начальник департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко, на этой неделе в городе сохранится теплая погода. Дневная температура составит +22... +25 градусов, в середине недели она может подняться до +27 градусов. Ночные температуры продержатся на уровне +10... +16 градусов. Возможны кратковременные дожди во второй половине недели.

— Что касается рисков. ЧС, вызванные опасными и неблагоприятными метеоусловиями, маловероятны. Гидрология стабильная. Повышаются риски на дорогах с учетом туманов, — рассказал Сергей Куценко.

Густой туман в Новосибирске заметили сегодня утром, 22 августа. Из-за этого некоторые рейсы в Толмачево перенаправили в Барнаул.

Накануне синоптики сообщили, что в Новосибирскую область может вернуться жара. Ожидается, что воздух прогреется до +32 градусов.

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