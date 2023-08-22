«Риски на дорогах»: новосибирцев предупредили о проблемах из-за тумана

В Новосибирске на этой неделе ожидаются туманы. Из-за этого повышаются риски на дорогах.
Как рассказал на аппаратном совещании 22 августа начальник департамента по ЧС мэрии Сергей Куценко, на этой неделе в городе сохранится теплая погода. Дневная температура составит
— Что касается рисков. ЧС, вызванные опасными и неблагоприятными метеоусловиями, маловероятны. Гидрология стабильная. Повышаются риски на дорогах с учетом туманов, — рассказал Сергей Куценко.
Густой туман в Новосибирске заметили сегодня утром, 22 августа. Из-за этого некоторые рейсы в Толмачево перенаправили в Барнаул.
Накануне синоптики сообщили, что в Новосибирскую область может вернуться жара. Ожидается, что воздух прогреется до +32 градусов.