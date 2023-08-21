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Жителям Новосибирской области пообещали возвращение жары до +32 градусов

В Новосибирске, по прогнозам синоптиков, будет немного прохладнее

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В Гидрометцентре рассказали, когда прохлада сменится теплом в Новосибирске

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В Новосибирск уже на этой неделе может вернуться жара. В какие дни ждать самых высоких температур, редакции НГС рассказали в Новосибирском гидрометцентре.

— Сейчас у нас однородная холодная воздушная масса, но холод постепенно отходит на восток. Начиная с юго-запада, у нас приподнимается теплый фронт. Он идет с Южного Урала через Казахстан. Уже с 22 августа мы попадем в теплый сектор, — рассказала сотрудница Новосибирского гидрометцентра Дарья Беспалова.

Сутки 22 августа в регионе пройдут преимущественно без осадков. Ночью в НСО ожидаются +10… +15 (местами +4… +9) градусов, а днем +22… +27 градусов. При этом в Новосибирске ночью прогнозируют +11... +13, а днем +22… +24 градуса.

А вот 23 августа в Новосибирской области и его столице вероятны кратковременные дожди с грозами. Ночью в регионе установятся +12… +17 градусов, а днем +22… +27 (местами до +32) градусов. В Новосибирске градусник покажет +13… +15 градусов ночью и +24… +26 градусов — днем.

Небольшие осадки местами сохранятся и 24 августа. Ночью температура в НСО достигнет +13… +18, а днем +27… +32 (местами +21… +26) градусов. В Новосибирске ночью обещают +14… +16 градусов, а днем +27…+29 градусов. Ветер будет юго-восточный, скоростью 4–9 метров в секунду.

Ранее НГС также писал о том, какая погода будет в Новосибирске и НСО до конца сентября.

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