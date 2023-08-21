Жителям Новосибирской области пообещали возвращение жары до +32 градусов

В Новосибирск уже на этой неделе может вернуться жара. В какие дни ждать самых высоких температур, редакции НГС рассказали в Новосибирском гидрометцентре.
— Сейчас у нас однородная холодная воздушная масса, но холод постепенно отходит на восток. Начиная с юго-запада, у нас приподнимается теплый фронт. Он идет с Южного Урала через Казахстан. Уже с 22 августа мы попадем в теплый сектор, — рассказала сотрудница Новосибирского гидрометцентра Дарья Беспалова.
Сутки 22 августа в регионе пройдут преимущественно без осадков. Ночью в НСО ожидаются
А вот 23 августа в Новосибирской области и его столице вероятны кратковременные дожди с грозами. Ночью в регионе установятся
Небольшие осадки местами сохранятся и 24 августа. Ночью температура в НСО достигнет
Ранее НГС также писал о том, какая погода будет в Новосибирске и НСО до конца сентября.