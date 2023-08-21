«Запах пряный, как у духов»: сибирячка нашла в лесу краснокнижные грибы — они очень похожи на трюфели

Жительница Новосибирска нашла в лесу краснокнижный гриб с необычным запахом — он очень сильно похож на трюфель.

— Нашла их в березовом лесу в земле. Между Морозово и Нижний коён. Тяжёлые такие довольно. Поразил запах. И грибами пахнет, и в то же время пряный какой-то, сладкий, и как духами. Даже не знаю как его описать. Их хочется нюхать и нюхать. При разрезе много прожилок. И они были светлые, — объяснила корреспонденту НГС Надежда Лубенникова.