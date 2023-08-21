«Запах пряный, как у духов»: сибирячка нашла в лесу краснокнижные грибы — они очень похожи на трюфели

Жительница Новосибирска нашла в лесу краснокнижный гриб с необычным запахом — он очень сильно похож на трюфель.
— Нашла их в березовом лесу в земле. Между Морозово и Нижний коён. Тяжёлые такие довольно. Поразил запах. И грибами пахнет, и в то же время пряный какой-то, сладкий, и как духами. Даже не знаю как его описать. Их хочется нюхать и нюхать. При разрезе много прожилок. И они были светлые, — объяснила корреспонденту НГС Надежда Лубенникова.
Сибирячке удалось найти очень редкий гриб — Меланогастер Брума. Последний раз о подобной находке новосибирцы сообщали в 2020 году. Этот гриб еще называют ложным трюфелем за сходство с дорогим деликатесом.
— Судя по разрезанному телу однозначно меланогастер. Но это краснокнижный вид, собирать его нельзя, — предупредил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам.
Съедобность точно не известна, но считается, что все же он несъедобен.
— В некоторых источниках указывается как съедобный с осторожностью. Специалисты отмечают, что некоторые виды обладают очень ярким запахом и приводят рецепт сливочного масла, ароматизированного плодовыми телами меланогастера, — говорится на сибирском сайте микологов mycology.su. — Запах зрелых подсыхающих плодовых тел очень приятный, с пряными, фруктовыми нотками. В Новосибирской области числится краснокнижным видом.
Пробовать гриб с неуточненной съедобностью опасно для жизни.
Грибники часто проходят мимо очень вкусных грибов, испугавшись их яркого вида. При этом многие из них считаются деликатесом. С ядовитыми их спутать не получится, поэтому стоит обратить на них внимание.