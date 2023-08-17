«Ты мой малыш! Моя ты рыбка!» Туристы делятся видео, как в Анапе дельфины подплывают к берегу (это опасно)

Туристы в Анапе всё чаще снимают на фото и видео дельфинов, которые приплывают к самому берегу и подбрасывают рыбу в воздухе, делая кувырок над водой. Эти хищники, несмотря на стереотип о милых и добрых дельфинах, могут представлять серьезную опасность — на мелководье они приплывают не ради взаимодействия с людьми, а для добычи рыбы. И пока отдыхающие в восторге делают фотографии, эксперты и власти бьют тревогу.
Впечатляющие кадры с дельфинами и объяснение, чем опасен такой близкий контакт с хищниками, смотрите в коротком видео чуть выше.
— Ученые отмечают, что афалины, а именно этот вид дельфинов обитает в Черном море, отличаются необычайным любопытством и дружелюбием. И такое поведение может быть элементом игры и проявлением интереса к человеку. Тем не менее туристам стоит быть осторожными, не приближаться слишком близко, — рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Анапы.
Всё дело в том, что дельфины могут задеть человека в момент игры или охоты. Если животное начнет вас подбрасывать над водой — это может грозить рядом переломов, а в худшем случае даже смертью.