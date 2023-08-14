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Вернется ли лето на этой неделе? Новый прогноз от синоптиков для новосибирцев

Во вторник и среду обещают дожди и прохладную погоду

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В ближайшие дни лучше не забывать зонтик

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В Новосибирске еще на несколько дней задержится дождливая и прохладная погода. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского метеоцентра, под конец недели холод уйдет и сибиряки еще смогут почувствовать лето.

— Пока сохраняется умеренно теплая, дождливая погода. Сегодня и завтра очаг холода над нами, постепенно он будет отходить, давление расти. Осадки отойдут. 18 и 19 августа осадки уже маловероятны. 18 августа будет около +20 градусов, а 19 августа ожидается около +22 градуса, — рассказала корреспонденту НГС заместитель начальника отдела метеопрогнозов Дарья Беспалова.

Во вторник, 15 августа, временами небольшой дождь, ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура ночью будет +9... +11 градусов, днем обещают +16... +18 градусов.

В среду, 16 августа, ночью небольшой дождь, днем умеренный. Ветер западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью прогнозируют +9... +11 градусов, днем будет +18... +20 градусов.

В четверг, 17 августа, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 3–8 м/с. Температуру ночью будет +11... +13 градусов, днем обещают +18... +20 градусов.

Под конец лета дождей будет становиться всё больше. НГС изучил популярные сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, какими будут последние дни августа.

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