Вернется ли лето на этой неделе? Новый прогноз от синоптиков для новосибирцев

В Новосибирске еще на несколько дней задержится дождливая и прохладная погода. Как рассказали синоптики Западно-Сибирского метеоцентра, под конец недели холод уйдет и сибиряки еще смогут почувствовать лето.
— Пока сохраняется умеренно теплая, дождливая погода. Сегодня и завтра очаг холода над нами, постепенно он будет отходить, давление расти. Осадки отойдут. 18 и
Во вторник, 15 августа, временами небольшой дождь, ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура ночью будет
В среду, 16 августа, ночью небольшой дождь, днем умеренный. Ветер западный 3–8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью прогнозируют
В четверг, 17 августа, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 3–8 м/с. Температуру ночью будет
Под конец лета дождей будет становиться всё больше. НГС изучил популярные сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, какими будут последние дни августа.