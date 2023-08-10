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Прощаемся с теплом: какая погода будет в Новосибирске в последний день лета

НГС изучил прогнозы синоптиков трех сервисов

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Аномальной жары в конце лета ожидать не стоит

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В Новосибирске скоро закончится календарное лето, придут дожди, грозы, спадет жара. НГС изучил популярные сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, как закончится лето в городе и какая температура будет 31 августа.

Синоптики сервиса «Яндекс.Погода» в четверг, 31 августа, прогнозируют в Новосибирске облачную и прохладную погоду. Температура в последний день лета поднимется до +12 градусов ночью и до +15 градусов днем.

Специалисты ожидают прохладную погоду в последний день лета

Специалисты ожидают прохладную погоду в последний день лета

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Специалисты Gismeteо ожидают 31 августа более плохую погоду. В городе может пойти дождь, а температура ночью опустится до +9 градусов. Днем также будет прохладно — до +14 градусов.

По прогнозу, 31 августа может быть дождь

По прогнозу, 31 августа может быть дождь

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Синоптики сервиса World Weather ожидают в последний день лета теплую погоду, температура днем поднимется до +22, а ночью опустится до +15 градусов. При этом весь день специалисты ожидают ясную, солнечную погоду.

Согласно данным сервиса, <nobr class="_">31 августа</nobr> будет солнечно

Согласно данным сервиса, 31 августа будет солнечно

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Недавно НГС изучил прогноз на конец августа, синоптики обещают понижение температуры до -2 градусов в 3-й декаде.

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