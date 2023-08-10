Прощаемся с теплом: какая погода будет в Новосибирске в последний день лета

В Новосибирске скоро закончится календарное лето, придут дожди, грозы, спадет жара. НГС изучил популярные сервисы по прогнозу погоды, чтобы узнать, как закончится лето в городе и какая температура будет
Синоптики сервиса «Яндекс.Погода» в четверг,
Специалисты Gismeteо ожидают
Синоптики сервиса World Weather ожидают в последний день лета теплую погоду, температура днем поднимется до +22, а ночью опустится до +15 градусов. При этом весь день специалисты ожидают ясную, солнечную погоду.
Недавно НГС изучил прогноз на конец августа, синоптики обещают понижение температуры до -2 градусов в