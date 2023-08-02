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Днем до +16 градусов: какая погода ждет новосибирцев в августе — изучаем прогноз сервисов

Возможно, вторая половина месяца будет прохладной

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Август побалует жарой только в первую неделю

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Последний месяц лета решил побаловать новосибирцев жарой — в городе ожидается до +31 градуса. При этом будут и дожди, и грозы. Смотрим, какую погоду в августе обещают популярные сервисы.

На первую неделю августа составил прогноз Гидрометцентр. Самым жарким днем станет четверг — ожидается, что воздух в городе прогреется до +31 градуса. К выходным жара ослабнет до +27 градусов. Ночью будет около +17... +19 градусов.

Самый жаркий день будет в четверг. Всю неделю пасмурно

Самый жаркий день будет в четверг. Всю неделю пасмурно

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По данным сервиса «Яндекс.Погода», жара ослабнет уже на следующей неделе до +24... +25 градусов. В темное время суток ожидается около +14 градусов. В основном ясные дни будут во второй половине месяца, а в начале новосибирцев ждет пасмурная погода с дождями.

Ясные дни будут чередоваться с сильными дождями

Ясные дни будут чередоваться с сильными дождями

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Gismeteo предупреждает о грозах и сильных дождях в первой половине месяца. Прохлада придет с 15 августа. В отдельные дни температура днем составит около +16... +19 градусов, при этом днем с 23 августа установится солнечная погода.

Сервис не радует показателями на вторую половину месяца

Сервис не радует показателями на вторую половину месяца

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В последний день июля Новосибирск накрыл густой туман. Посмотрите на него на фото.

В Новосибирске уже готовятся к последствиям ливней, которые должны прийти в конце этой недели и затопить дороги и тротуары. Об этом рассказали в мэрии.

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