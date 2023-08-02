Днем до +16 градусов: какая погода ждет новосибирцев в августе — изучаем прогноз сервисов

Последний месяц лета решил побаловать новосибирцев жарой — в городе ожидается до
На первую неделю августа составил прогноз Гидрометцентр. Самым жарким днем станет четверг — ожидается, что воздух в городе прогреется до
По данным сервиса «Яндекс.Погода», жара ослабнет уже на следующей неделе до
Gismeteo предупреждает о грозах и сильных дождях в первой половине месяца. Прохлада придет с 15 августа. В отдельные дни температура днем составит около
В последний день июля Новосибирск накрыл густой туман. Посмотрите на него на фото.
В Новосибирске уже готовятся к последствиям ливней, которые должны прийти в конце этой недели и затопить дороги и тротуары. Об этом рассказали в мэрии.