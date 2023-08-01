«У нас есть вооружение»: мэр — о том, как Новосибирск готовится к сильным ливням в августе

В Новосибирске готовятся к последствиям ливней, которые должны прийти уже в конце этой неделе и затопить дороги и тротуары.
— Вошли в климатический период дождей и прогноз дан, что будет много осадков, — отметил на аппаратном совещании 1 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Не везде мы справляемся с водоотведением, образуются лужи там, где нет ливневой канализации. В Ленинском районе одна цистерна качает. Отъехала, сливает и видно, что не справляется.
Мэр дал поручение наладить систему.
— Вооружены мы, у нас есть вооружение, которое позволяет быстро и эффективно откачивать воду. Давайте помогать друг другу. Координация действий по лужам должна быть. Дальше обстановка судя по прогнозу будет жестче, — предупредил Анатолий Локоть.
На прошлой неделе перекресток улиц Котовского и Выставочной ушел под воду после ливня. И даже резиновые сапоги не помогли горожанину пройти спокойно по тротуару.