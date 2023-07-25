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Грозы и сильный ветер: МЧС предупредило новосибирцев о плохой погоде через SMS

В среду, 26 июля, погода в регионе ухудшится

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В июле в Новосибирске переменчивая погода

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МЧС Новосибирской области предупредили жителей региона об ухудшении погоды завтра, 26 июля. Информацию разослали в SMS-сообщения.

МЧС, со ссылкой на сотрудников метеоцентра, сообщают, что в Новосибирской области будут грозы, местами сильные дожди, порывы ветра до 13 м/с, при грозах шквалы 20 м/с.

SMS пришла вечером во вторник

SMS пришла вечером во вторник

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В случае, если вы попали в опасную ситуацию, спасатели призывают звонить по номеру 112.

В городе Новосибирске, по данным сайта синоптиков, завтра, 26 июля, обещают переменную облачность, ночью в отдельных районах небольшой дождь, грозу, утром и днем преимущественно без осадков. Ночью будет +15... +17 градусов, днем +26... +28 градусов. Скорость ветра 3–8 м/с.

В Новосибирске заканчивается второй месяц лета. Какой будет погода в Новосибирске в августе, мы узнали с помощью популярных сервисов.

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