Грозы и сильный ветер: МЧС предупредило новосибирцев о плохой погоде через SMS

МЧС Новосибирской области предупредили жителей региона об ухудшении погоды завтра, 26 июля. Информацию разослали в SMS-сообщения.
МЧС, со ссылкой на сотрудников метеоцентра, сообщают, что в Новосибирской области будут грозы, местами сильные дожди, порывы ветра до 13 м/с, при грозах шквалы 20 м/с.
В случае, если вы попали в опасную ситуацию, спасатели призывают звонить по номеру 112.
В городе Новосибирске, по данным сайта синоптиков, завтра, 26 июля, обещают переменную облачность, ночью в отдельных районах небольшой дождь, грозу, утром и днем преимущественно без осадков. Ночью будет
В Новосибирске заканчивается второй месяц лета. Какой будет погода в Новосибирске в августе, мы узнали с помощью популярных сервисов.