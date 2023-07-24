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Днем до +27 градусов: сухая и жаркая погода пришла в Новосибирск

Зонтики можно отложить

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В регионе три дня будет одинаковая погода

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Жаркая и сухая погода ожидается в Новосибирске в ближайшие три дня, сообщили синоптики.

— Лишь завтра во второй половине дня мы ожидаем небольшой дождь и местами грозу, — сказала корреспонденту NGS.RU Светлана Автухова, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

На все три дня прогнозируется одинаковый температурный режим: ночью +16... +18 ℃, днем +25... +27 ℃. Будет дуть ветер западного направления, 3–8 метров в секунду, днем с порывами до 14 метров в секунду.

— Мы находимся в малоподвижном поле. И вынос тепла — только по краю, по югу, и холод к нам не заходит, — отметила специалист.

В регионе в дневные часы воздух может прогреваться до +28 ℃.

Какой будет погода в Новосибирске в августе, мы узнали с помощью популярных сервисов.

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