Днем до +27 градусов: сухая и жаркая погода пришла в Новосибирск

Жаркая и сухая погода ожидается в Новосибирске в ближайшие три дня, сообщили синоптики.
— Лишь завтра во второй половине дня мы ожидаем небольшой дождь и местами грозу, — сказала корреспонденту NGS.RU Светлана Автухова, ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
На все три дня прогнозируется одинаковый температурный режим: ночью
— Мы находимся в малоподвижном поле. И вынос тепла — только по краю, по югу, и холод к нам не заходит, — отметила специалист.
В регионе в дневные часы воздух может прогреваться до
Какой будет погода в Новосибирске в августе, мы узнали с помощью популярных сервисов.