«Ротавирус — в лучшем случае». Эксперты рассказали, опасно ли купаться в Черном море тем, кто еще не передумал на нем отдохнуть

В начале июля в России на побережье Черного моря обрушился сильнейший ливень. В Сочи за короткое время выпало около
Ливни смыли пешеходные мосты, разрушили дома и магазины, затопили улицы. Местные жители могли наблюдать настоящие речные потоки там, где еще недавно можно было ходить. Течение уносило автомобили, продукты из магазинов и личные вещи. Часть россиян после всего этого решили отдыхать в Крыму, но после взрыва на мосту опять меняют планы и думают ехать на курорты Кубани. Что их там ждет?
Так как города находятся на побережье, вода с мусором и отходами утекла прямиком в море. Вместе с экспертами разбираемся, опасно ли там теперь купаться и какие инфекции могли попасть в воду.
По словам руководителя департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексея Меньшикова, после сливов со стороны городской линии существуют определенные риски.
— Учитывая, что и в обычное время есть нарушения по хранению мусора и безинфекционному режиму мусорных площадок, где преобладают грызуны и насекомые, которые могут переносить инфекции, риски есть. Зайдя в воду, можно подцепить кожную инфекцию, особенно если есть ранка на ноге или руке. Тот же гепатит может какое-то время находиться в водоеме в благоприятной среде, — рассказал Меньшиков.
По мнению специалиста, в первую очередь могут пострадать люди со слабым иммунитетом. Они же могут перенести в воду респираторные заболевания либо инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем. Если зараза попала в воду, она может сохраняться там в течение всего теплого периода, когда температура воды поднимается до комфортной для размножения микроорганизмов.
Меньшиков отметил, что купающиеся также могут заболеть ротавирусом.
— Даже если кто-то там поплевался, покашлял, это тоже микробы. Какая-то их часть погибла, а какая-то оставила свой след. Ребенок зашел, глотнул воды, и всё, ротавирус — это в лучшем случае.
Эксперт подчеркнул, что если человеку стало плохо после купания, нужно показаться врачу, потому что можно поймать серьезную инфекцию и не среагировать вовремя.
В случаях, когда вода с суши стекает в море, городские службы должны проверить ее качество. Кроме того, если грязная вода прибивается к берегу пляжа, ее надо своевременно чистить.
В свою очередь врач-эпидемиолог, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что беспокоиться не о чем. Катастрофических последствий после непогоды на побережье Черного моря специалисты не заметили, иначе об этом бы оповестили.
— На всех пляжах ведется контроль, отбирается вода, исследуется ее микробиологический и химический составы. Там, где вода не соответствует требованиям по микробиологии и химии, которые установлены для пляжей, запрещается купаться, выставляются соответствующие знаки и ведется работа, — объяснил Онищенко.
Санитарный врач напомнил, что у Черного моря также существует очищающая способность, поэтому уже через пару дней состав воды должен был нормализоваться.
Ранее мы рассказывали, что во время непогоды в Абхазии пропала туристка из Москвы. Девушку унесло течением реки, ее поиски продолжаются уже восьмые сутки. MSK1.RU также публиковал фото и видео затопленного Сочи и писал, как жители и туристы пережили сильнейший ливень.