«Ротавирус — в лучшем случае». Эксперты рассказали, опасно ли купаться в Черном море тем, кто еще не передумал на нем отдохнуть

Так как города находятся на побережье, вода с мусором и отходами утекла прямиком в море. Вместе с экспертами разбираемся, опасно ли там теперь купаться и какие инфекции могли попасть в воду.



По словам руководителя департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов Алексея Меньшикова, после сливов со стороны городской линии существуют определенные риски.

— Учитывая, что и в обычное время есть нарушения по хранению мусора и безинфекционному режиму мусорных площадок, где преобладают грызуны и насекомые, которые могут переносить инфекции, риски есть. Зайдя в воду, можно подцепить кожную инфекцию, особенно если есть ранка на ноге или руке. Тот же гепатит может какое-то время находиться в водоеме в благоприятной среде, — рассказал Меньшиков.