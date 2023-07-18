«Вкус огурца»: жительница Новосибирска нашла редкий и необычный гриб — его называют «бесстыдник»

Жительница Новосибирска Анастасия Успенская нашла редкий и краснокнижный гриб — весёлку обыкновенную. Как объясняет женщина, найти такой гриб в Новосибирской области очень сложно.
— Съела без соли. Вкус огурца. Знаю, что в одном и том же месте не растет ежегодно. Это многолетние поиски и случайная победа, — поделилась сибирячка в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте».
Анастасия нашла гриб 16 июля. Из нескольких «яиц» съедобным было только одно — остальные были зрелыми. Как рассказывал НГС ранее, этот гриб в народе называют «чёртово яйцо», «срамотник», «бесстыдник».
— Плодовое тело вначале имеет вид белого, сероватого или слегка желтоватого шара (или яйца) довольно крупных размеров (диаметром до
Зрелый гриб источает сильный и неприятный запах разлагающейся падали. Есть весёлку можно только в молодом возрасте, когда плодовое тело имеет форму яйца.
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