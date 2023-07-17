«Дома настоящая баня!»: в квартирах Академгородка в жару нагрелись батареи — зачем по ним пустили горячую воду

17 июля в домах на Иванова и Рябиновой в Академгородке по батареям пустили горячую воду — из-за этого система отопления начала нагревать дома. При этом, по данным Новосибирского Гидрометцентра, температура на улице достигала +26 градусов.
— Сотрудники ЖКУ приехали на автомобиле с компрессором (на фото). Как они пояснили, промывать систему отопления нужно горячей водой. Для этого весь дом «прокатали» кипятком. У нас теперь настоящая баня дома! Нашли время подходящие для этих дел, спору нет. Ладно я — сразу собрался и ушел из дома, а каково старикам? У нас полдома таких! — рассказал Юрий.
В диспетчерской компании «Академия комфорта» местным жителям действительно говорят, что на Иванова и Рябиновой идет промывка системы отопления.
— Сегодня такие работы ведутся в шести домах:
В Управлении энергетики и энергоснабжения (ФГУП «УЭВ») объяснили НГС, зачем нужны эти работы.
— У них идет промывка систем отопления. По этим адресам внутридомовая схема таким образом устроена, что холодной водой это сделать невозможно, только горячей. По нормативу до 60 градусов воду можно подавать, а выше никто и не поднимал. Само отопление никто не включал, ничего там страшного не произошло, — пояснили в ФГУП «УЭВ».
Житель Иванова, 7 Юрий рассказал, что звонил и коммунальщикам, и энергетикам. Их объяснения его не удовлетворили, поэтому мужчина написал жалобу в «Решаем вместе» (социальная сеть для решения городских проблем, обратиться за этим можно через портал госуслуг).
Жители улицы Затонского в новосибирском поселке Садовом столкнулись с другой проблемой: этим летом им регулярно отключают воду.