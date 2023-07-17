«Дома настоящая баня!»: в квартирах Академгородка в жару нагрелись батареи — зачем по ним пустили горячую воду

— Сотрудники ЖКУ приехали на автомобиле с компрессором (на фото). Как они пояснили, промывать систему отопления нужно горячей водой. Для этого весь дом «прокатали» кипятком. У нас теперь настоящая баня дома! Нашли время подходящие для этих дел, спору нет. Ладно я — сразу собрался и ушел из дома, а каково старикам? У нас полдома таких! — рассказал Юрий.

