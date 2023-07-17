Из-за жары объемы незапланированные: жители домов в Садовом столкнулись с постоянными отключениями воды

Жителям улицы Затонского в новосибирском поселке Садовом этим летом регулярно отключают воду. По их словам, без ресурса они могут оставаться до двух недель. Одна из собственниц земли в поселке Марина Панова передает слова ЖЭКа: воды «на всех» не хватает. При это подвоз не организован. С жалобами на отключения владельцы коттеджей обратились в администрацию Станционного сельсовета и прокуратуру.
Собственники 14 частных домов подали коллективную жалобу (имеется в распоряжении редакции) в прокуратуру Новосибирской области
По их словам, они заплатили все взносы в кассу дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Таис». Дело в том, что ранее земли на улице Затонского относились именно к нему. А сейчас, уверяет Марина Панова, — по документам, к поселку Садовому (это подтверждается выпиской из ЕГРН).
Эксплуатацией инженерных сетей занимается ЖЭК «Малахит». Авторы жалобы утверждают, что
5 июня представители организации, сказано в обращении в прокуратуру, якобы сделали заявление о том, что вода не будет поступать к домам из-за «отсутствия требуемого давления в системе и необходимости ее модернизации».
— У нас коттеджи с централизованными водоснабжением и канализацией. Раньше всё было нормально. Но застраивается улица Затонского, ЖК «Малахит» — и в этом году внезапно выяснилось, что воды на всех не хватает. Собственник скважины — застройщик жилого комплекса, — возмущается Марина.
Воду стали включать и отключать
На момент написания материала собственники не получили ответа от прокуратуры на их коллективную жалобу, но через два дня после ее подачи воду им вернули. Правда, спустя некоторое время ее опять стали отключать.
— Воду после обращения вернули — со вторника по субботу с ней не возникало никаких проблем. Но тем не менее было одно но. Каждое воскресенье в 10:00 ее всё равно отключали больше чем на сутки — примерно до 12:00 понедельника. Ладно. <...> И всё вернулось на круги своя: в среду,
Сегодня, 17 июля, Марина Панова рассказала, что в пятницу,
— Утром в понедельник я уезжала на работу в обед — воды по-прежнему не было, — говорит местная жительница.
В коллективной жалобе в прокуратуру собственники указывают, что
Альтернативных источников водоснабжения нет.
8 июня была подана и еще одна коллективная жалоба «об организации водоснабжения населения» — в администрацию Станционного сельсовета Новосибирского района. Она также имеется в распоряжении НГС. Вот цитата из нее:
— В условиях установившейся жаркой погоды жители указанных домохозяйств остались без единого источника воды и по причине сложившейся чрезвычайной ситуации не имеют возможности готовить еду, купать детей, стирать белье, мыть посуду.
Редакция отправила запрос в Станционный сельсовет.
Что говорят в УК «Малахит»
В управляющей компании «Малахит» (она же ЖЭК «Малахит») прокомментировали ситуацию:
— Отключение носит временный характер, так как из-за жары идет очень большой разбор воды. Объемы незапланированные. Для полива ранее была предложена техническая вода. <…> Компания предпринимает все меры, чтобы устранить возникающие проблемы.
Марина Панова подтвердила информацию о том, что в начале ей и соседям предлагали подключить техническую воду. Но речи о таком водоснабжении быть не могло — им необходима питьевая, а не поливочная вода.
В пресс-службе региональной прокуратуры в свою очередь рассказали:
— Жалоба поступила в прокуратуру Новосибирского района. Идут проверочные мероприятия.
Тем временем в Центральном районе Новосибирска воды более чем достаточно: