Из-за жары объемы незапланированные: жители домов в Садовом столкнулись с постоянными отключениями воды

Эксплуатацией инженерных сетей занимается ЖЭК «Малахит». Авторы жалобы утверждают, что 2 июня 2023 года организация отключила воду в их домах, сославшись на ремонтные работы.

5 июня представители организации, сказано в обращении в прокуратуру, якобы сделали заявление о том, что вода не будет поступать к домам из-за «отсутствия требуемого давления в системе и необходимости ее модернизации».

— У нас коттеджи с централизованными водоснабжением и канализацией. Раньше всё было нормально. Но застраивается улица Затонского, ЖК «Малахит» — и в этом году внезапно выяснилось, что воды на всех не хватает. Собственник скважины — застройщик жилого комплекса, — возмущается Марина.

