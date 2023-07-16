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«Порывы ветра до 30 м/c»: штормовое предупреждение вновь объявили в Новосибирской области

В регионе прогнозируют мощные ливни с грозой и шквалистым сильным ветром

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В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефону 112

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Ночью 17 июля в Новосибирской области прогнозируют ливни с грозой и сильным ветром до 30 м/c. Это следует из СМС-рассылки жителям региона от ГУ МЧС.

— По данным УГМС, ночью 17 июля в НСО ожидаются грозы, град, порывы ветра до 21 м/с, при грозах — шквалы до 25–30 м/с», — говорится в предупреждении МЧС.

Ранее синоптики выпустили штормовое предупреждение для новосибирцев на воскресенье, 16 июля. В регионе ожидаются грозы, град и сильный ветер.

В Новосибирской области сильный ветер привел к ряду аварий на линиях электроснабжения 15 июля. Общая численность населения, оставшегося без света, составила 15 тысяч человек.

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