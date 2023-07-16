«Порывы ветра до 30 м/c»: штормовое предупреждение вновь объявили в Новосибирской области

Ночью
— По данным УГМС, ночью
Ранее синоптики выпустили штормовое предупреждение для новосибирцев на воскресенье,
В Новосибирской области сильный ветер привел к ряду аварий на линиях электроснабжения
В регионе прогнозируют мощные ливни с грозой и шквалистым сильным ветром
Ночью
— По данным УГМС, ночью
Ранее синоптики выпустили штормовое предупреждение для новосибирцев на воскресенье,
В Новосибирской области сильный ветер привел к ряду аварий на линиях электроснабжения
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