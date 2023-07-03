«Будет тепло и поэтому дождь»: Новосибирск ждет потепление до +31 градуса — прогноз от синоптиков

В Новосибирске пришла теплая погода, которая продержится до конца недели. Сопровождаться, правда, температура до +31 градусов, будет дождями и грозами. Об этом рассказали в Западно-сибирском метеоцентре.
— Будет преобладать поле относительно пониженного атмосферного давления. И за счет развития неустойчивости после обеда, со второй половины каждого из ближайших дней дня, будет развиваться конвекция (теплообмен), которая способствует развитию куче-дождевой области. Дожди будут с грозами, но температура теплая за счет перемещения воздуха с западных и юго-западных районах. Сейчас пришло тепло и поэтому дожди будут каждый день, — рассказала начальница отделов метеопрогнозов Наталья Кичанова.
Во вторник, 4 июля, преимущественно без осадков. Температура +14...+16 градусов ночью, днем обещают +25...+27 градусов. Ветер юго-восточного направления 3–8 м/с. Днем местами порывы до 13 м/с.
В среду, 5 июля, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь и гроза. В ночные часы температура +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов. Ветер северо-восточного направления, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с. Местами порывы до 14 м/с.
В четверг, 6 июля, местами небольшой дождь и гроза. В ночные часы +16...+18 градусов, днем +29...+31 градусов. Ветер северо-восточный 3–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Весь прошлый месяц НГС рассказывал о водопадах Новосибирской области. Команда журналистов объездила многие из красивых мест региона и показала, что можно увидеть за день в трех районах области — Искитимском, Маслянинском и Черепановском.