«Будет тепло и поэтому дождь»: Новосибирск ждет потепление до +31 градуса — прогноз от синоптиков

— Будет преобладать поле относительно пониженного атмосферного давления. И за счет развития неустойчивости после обеда, со второй половины каждого из ближайших дней дня, будет развиваться конвекция (теплообмен), которая способствует развитию куче-дождевой области. Дожди будут с грозами, но температура теплая за счет перемещения воздуха с западных и юго-западных районах. Сейчас пришло тепло и поэтому дожди будут каждый день, — рассказала начальница отделов метеопрогнозов Наталья Кичанова.