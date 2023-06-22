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По грибы, по ягодыОбзор

Время боровиков и маслят: что новосибирцы смогут собрать в июле — секретная карта самых грибных мест НСО от биолога

Грибникам остается надеяться, что в регион придут обильные дожди

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Дожди должны благоприятно сказаться на грибном сезоне

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Грибной сезон в этом году не такой обильный, как обычно — свое дело сделали и жара, и засуха. Но приближается июль — время, когда из леса сложно будет уйти с пустой корзинкой. Корреспондент НГС узнала у экспертов, что грибники будут собирать в ближайшее время и какие опасные двойники есть у популярных грибов, и составила карты самых грибных мест.

Почему в этом году так мало грибов

Грибной сезон в Новосибирской области уже давно начался, но похвастаться грибникам пока особо нечем. Всему виной аномальная жара и, конечно, засуха.

— Для образования плодовых тел грибницам нужен запас влаги, поэтому если нет дождей — то нет грибов. В Новосибирской области даже посевы по второму разу засевают из-за засухи, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — Но страшного в этом для грибов нет ничего. Будут дожди, и грибницы этим воспользуются.

Поэтому не стоит отчаиваться. В июле помимо подберезовиков и белых грибов уже можно будет более массово собирать маслята, подосиновики, лисички, различные сыроежки. Из менее популярных и привычных грибов — вешенку легочную, валуи, дубовики оливково-бурые.

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Где собирать грибы

Читатели НГС, а также пользователи группы «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» поделились местами, где можно получить неплохой улов.

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Ринат Султанов также согласился раскрыть грибные места Новосибирской области — он составил свою карту на основе многолетних наблюдений. Публикуем и ее в помощь начинающим грибникам.

Самые грибные места отмечены красными точками

Самые грибные места отмечены красными точками

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Опасные двойники

Самый ядовитый и опасный гриб — бледная поганка. В погоне за сыроежками можно случайно сорвать ее, поэтому нужно быть очень внимательными.

Смертельная доза бледной поганки — всего около 30 граммов гриба. Термическая обработка не устраняет токсины!

В Новосибирской области с каждым годом все чаще находят бледную поганку, обычно в посадках дуба и липы — в идеальных для ядовитого гриба условиях.

— Признаки отравления появляются через сутки или даже двое, когда яды хорошо всосались в кровь. Без помощи в стационаре выздоровления быть не может, — объяснила Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Бледная поганка обычно грязно-оливкового цвета, но бывают белые и бледно-зеленоватые формы

Бледная поганка обычно грязно-оливкового цвета, но бывают белые и бледно-зеленоватые формы

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Пластинки у поганки белые, могут быть кремового оттенка, а в основании у нее есть мешочек.

— На ножке у бледной поганки всегда есть кольцо. Когда гриб молодой, пластинки закрыты частным покрывалом, чтобы их спрятать. Когда гриб вырастает, он отрывается и повисает на ножке в виде кольца, — перечислила признаки Ирина Горбунова.

Желчный гриб испортит вам блюдо. Отравиться им сложно, так как он очень горький

Желчный гриб испортит вам блюдо. Отравиться им сложно, так как он очень горький

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Неприятный, но несмертельный двойник подберезовиков и белых грибов — желчный гриб.

— Он очень горький, поэтому его и назвали так. Отравления серьезного этот гриб не вызывает, но испортит все грибы, с которыми вы его приготовите, — объяснила Ирина Горбунова.

У желчного гриба коричневая сеточка, а трубочки слегка розового цвета, которые по мере старения становятся грязно-розовыми.

Разумный грибник всегда пользуется правилом: не знаешь — не бери

Разумный грибник всегда пользуется правилом: не знаешь — не бери

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Опасные свинушки новосибирцы привозят из лесов ведрами — микологи объяснили, чем опасен такой улов.

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