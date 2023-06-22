Время боровиков и маслят: что новосибирцы смогут собрать в июле — секретная карта самых грибных мест НСО от биолога

— Для образования плодовых тел грибницам нужен запас влаги, поэтому если нет дождей — то нет грибов. В Новосибирской области даже посевы по второму разу засевают из-за засухи, — объяснил Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам. — Но страшного в этом для грибов нет ничего. Будут дожди, и грибницы этим воспользуются.

Поэтому не стоит отчаиваться. В июле помимо подберезовиков и белых грибов уже можно будет более массово собирать маслята, подосиновики, лисички, различные сыроежки. Из менее популярных и привычных грибов — вешенку легочную, валуи, дубовики оливково-бурые.