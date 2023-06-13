Опасные свинушки собирают ведрами новосибирцы в лесах: микологи объяснили, чем опасен такой улов

Новосибирцы на выходных отправились в лес по грибы, и многие вернулись с полными корзинками. Помимо подберезовиков и лисичек многие насобирали коровников.
При этом микологи предупреждают — свинушка тонкая, именно так называются правильно коровники, опасна для здоровья.
— Доказано, что свинушки — ядовитые грибы, и есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу, — объяснила миколог-любитель Татьяна Бульонкова.
Она подчеркнула, что отваривание не разрушает опасные вещества.
Не рекомендует собирать эти грибы и Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
Горожане хвастаются в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022», что им удалось собрать на длинных выходных.
Многие настаивают, что коровники не опасны, и собирают их с охотой.
Мы подготовили тест, который поможет вам проверить ваши знания и покажет, чем закончится для вас прогулка по лесу — вкусным ужином или реанимацией.