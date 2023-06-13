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По грибы, по ягоды

Опасные свинушки собирают ведрами новосибирцы в лесах: микологи объяснили, чем опасен такой улов

Грибники называют их еще «коровниками»

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На длинных выходных многие горожане отправились в лес

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Новосибирцы на выходных отправились в лес по грибы, и многие вернулись с полными корзинками. Помимо подберезовиков и лисичек многие насобирали коровников.

При этом микологи предупреждают — свинушка тонкая, именно так называются правильно коровники, опасна для здоровья.

— Доказано, что свинушки — ядовитые грибы, и есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу, — объяснила миколог-любитель Татьяна Бульонкова.

Она подчеркнула, что отваривание не разрушает опасные вещества.

Не рекомендует собирать эти грибы и Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.

Горожане хвастаются в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2022», что им удалось собрать на длинных выходных.

Многие настаивают, что коровники не опасны, и собирают их с охотой.

После дождей в лесу появились грибы

После дождей в лесу появились грибы

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ГрибыЛесТихая охотаСвинушкиКоровники
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