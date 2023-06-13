Опасные свинушки собирают ведрами новосибирцы в лесах: микологи объяснили, чем опасен такой улов

Новосибирцы на выходных отправились в лес по грибы, и многие вернулись с полными корзинками. Помимо подберезовиков и лисичек многие насобирали коровников.



При этом микологи предупреждают — свинушка тонкая, именно так называются правильно коровники, опасна для здоровья.