«Не располагает к убаюкиванию»: мэр Новосибирска потребовал готовиться к паводку — что в зоне риска

Новосибирск готовится ко второй волне паводка — вода должна прийти с затопленной Республики Алтай.
— В связи с аномальной температурой наружного воздуха произошло таяние снега на территории Горного Алтая с дальнейшим увеличением уровня воды в реках Бия и Катунь. Даже есть подтопления некоторых населенных пунктов. Это вызывало определенные опасения, но сегодня получили уточненный прогноз Гидрометцентра. В целом приток ожидается 4 тысячи метров кубических, — объяснил Александр Ерохин, заместитель начальника департамента по ЧС мэрии Новосибирска.
На новосибирском водохранилище сейчас частичное наполнение.
— В резерве почти метр. Говорит, что с уверенностью 99,9% значительного влияния на территорию города это не окажет. Половодье мы пропустим без подтопления, — добавил Александр Ерохин.
При этом мэр не согласился с его мнением.
— Позволю не согласиться с оценками. Поскольку поступающая по федеральным каналам информация — она не располагает к убаюкиванию, — уверен мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — У нас уровень сброса превысил 3,5 кубометра в секунду, если дойдет до 4 тысяч — это свистать всех наверх. Ставлю задачу отработать все звенья и вертикали до районов. В первую очередь Советскому и Первомайскому отработать со старшими СНТ и наладить связь, предупредите о рисках. Хотите учения, проведите. Но чтобы готовность была. Проверить системы оповещения.
В Республике Алтай продолжает затапливать дома и участки, жителей размещают в школе, спасателей переправляют с помощью вертолетов.