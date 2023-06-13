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Тема дняИз-за паводка перекрыта дорога в Хакасию
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В Тыве из-за паводка размыло мост: перекрыта дорога в Хакасию — видео с наводнением

Кроме того, затоплено 3 дороги в районах республики

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Проехать по мосту невозможно

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Проезд по дороге Абаза — Ак-Довурак в Тыве временно закрыт на 61 километр. Причиной стал паводок. Об этом сообщает администрация города Ак-Довурак.

— Поднялся уровень воды на реке Ак, мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии. Убедительная просьба, воздержаться от дальних поездок, пока не разрешится проблема, — говорится в сообщении администрации.


На месте разрушения работают Ак-Довуракская ДРСУ и сотрудники ГИБДД. Кроме того, по сведениям республиканского МЧС, 3 муниципальных дороги затопило в Барун-Хемчикском и Бай-Тайгинском районах Тывы.

— Подтопленных домов и надворных построек нет, — сообщили в МЧС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash Siberia / T.me

Режим повышенной готовности из-за паводка сейчас ввели на Алтае. Таянье снега в горах Алтая из-за аномально жаркой погоды привело к резкому повышению уровня воды в реках.

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