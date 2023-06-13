В Тыве из-за паводка размыло мост: перекрыта дорога в Хакасию — видео с наводнением

Проезд по дороге Абаза — Ак-Довурак в Тыве временно закрыт на 61 километр. Причиной стал паводок. Об этом сообщает администрация города Ак-Довурак.
— Поднялся уровень воды на реке Ак, мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии. Убедительная просьба, воздержаться от дальних поездок, пока не разрешится проблема, — говорится в сообщении администрации.
На месте разрушения работают Ак-Довуракская ДРСУ и сотрудники ГИБДД. Кроме того, по сведениям республиканского МЧС, 3 муниципальных дороги затопило в Барун-Хемчикском и Бай-Тайгинском районах Тывы.
— Подтопленных домов и надворных построек нет, — сообщили в МЧС.
Режим повышенной готовности из-за паводка сейчас ввели на Алтае. Таянье снега в горах Алтая из-за аномально жаркой погоды привело к резкому повышению уровня воды в реках.