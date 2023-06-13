«Сто раз пожалела, что затеяла поездку в Крым!» Небывалые скидки не смогли заманить туристов на полуостров

На полуострове в этом году летний отдых обещают дешевле на 30 процентов, чем год назад, но с началом лета толп туристов пока не наблюдается. Каждый понимает, что скидка не увеличит число билетов, а поезд не сделает дорогу короче. Какого летнего сезона ждут в самом Крыму?
«Поток начнется после 20 июня»
— Высокий пляжный сезон только начинается, поэтому сейчас на полуострове туристов немного, но это традиционная ситуация для первых дней июня, — говорит глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. — Я уже больше 20 лет в туриндустрии и помню лишь один сезон, когда уже в июне загрузка отелей и прочих мест размещения составляла 80% — первый объявленный кешбэк в 2021 году. Сейчас такой программы нет, поэтому и загрузка низкая — где-то 10%. Но активный туризм у нас начинается после 20 июня, поэтому, уверена, ситуация изменится.
На пляжах полуострова купальщиков еще немного — Черное море у побережья только-только прогрелось до 20–21 градуса тепла, а для многих такая температура слишком бодрящая.
— Мы в Коктебеле прямо сейчас, нам всё нравится. Море хотелось бы потеплее, но мы без претензий. Знали, что «парного молока» не будет. Приехали на авто, мост проехали за 15 минут, досмотр не напряг, — рассказывает Ольга из Новосибирска в туристическом блоге.
Но бодрит сейчас туристов не только прибой — новости не назвать успокаивающими, особенно переживают те, кто планирует летом отдохнуть с детьми.
— Несколько лет подряд отдыхали в Крыму с детьми, в прошлом году тоже, пару месяцев. Но в этом не поехали, сейчас в другом месте на море. И вот без гула военных самолетов и прочей сопутствующей атрибутики, честно скажу, гораздо лучше отдыхается, — рассуждает москвичка Юля, и с ней солидарны многие участники дискуссии в туристических блогах.
— Психологический фактор — один из двух основных причин, по которым этим летом туристы выберут для отдыха не Крым, а другие места, — говорит Сергей Ромашкин, директор туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России. — Туристы подвержены страхам, хотя за этот год в Крыму не произошло ничего устрашающего. Отдыхающим нужно было помочь доехать, но обещания железнодорожного перевозчика существенно увеличить число поездов в Крым так и не стали реальностью.
Нет билетов — нет туристов
— Купить билеты в Крым нереально, даже при довольно высокой цене. Добавили б поезда — народ поехал бы. Из Севастополя в Москву вообще один поезд через день, не смогла на него купить билеты в час открытия продаж!
Я планировала долететь до Сочи, а оттуда поездом. Но от нас самолет прилетает в 22, а поезд в 17. Это значит найди жилье на 1 ночь, доберись туда ночью из аэропорта, выселись в 12 и гуляй до 17 где-то. Обратно также не стыкуется всё, неудобно. Если б летела одна — не вопрос, но я с 3 детьми, и это в 3 раза усложняет все манипуляции… — и таких криков души, как у Татьяны из Мурманска, в туристических блогах сотни.
Самые распространенные претензии: дороговизна билетов на поезд, их постоянный дефицит, нехватка самих поездов, неудобное время отправления составов, очень долгое время в пути, непродуманная стыковка в Сочи и Минеральных Водах с самолетами из самых популярных аэропортов.
— Билеты на поезд Москва — Симферополь и обратно мне обошлись дороже, чем перелет Мурманск — Москва — Мурманск! Сто раз пожалела, что затеяла поездку в Крым! Но у меня у отеля невозвратный тариф… — сокрушается Татьяна.
По мнению большинства экспертов, занятых в туриндустрии, логистика остается основной проблемой для отдыхающих, которые хотят провести отпуск в Крыму.
— Вопрос логистики в этом сезоне так и не решен, — констатирует Сергей Ромашкин, директор туроператора «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России. — Да, несколько новых поездов появилось, но билеты на них сметают в день продаж — спрос значительно превышает предложение. К тому же поездов с удобным временем отправления, которые идут до Крыма не более 25–27 часов, по-прежнему очень мало. А не все готовы тратить по несколько суток короткого отпуска на дорогу. Вариант добраться до Краснодара, а там пересесть на поезда до Крыма — тоже неудачная идея из-за неудобных стыковок. Поэтому значительная часть туристов отрекается на уровне дороги.
— Сейчас проблема состыковать самолет и поезд, в прошлом году в октябре такой проблемы не было. Смотрю календарь цен на перелеты из разных аэропортов Урала до Сочи и Мин. Вод. Самые дешевые билеты — на ближайшие две-три недели, а на поезд в Крым билеты надо успевать покупать аж за три месяца. Ничего не получается, — подводит итог поискам Катерина из Екатеринбурга.
Большинство туристов поедет в Крым этим летом на собственных автомобилях. Чтобы уменьшить время проверки на Крымском мосту, число досмотровых комплексов увеличили. Сейчас их семь. В отдельный поток для проверки выделили автобусы и микроавтобусы. Сейчас время, за которое проходит проверка, не превышает в среднем полчаса. На автотуристов и рассчитывает туриндустрия полуострова в нынешнем сезоне.
Прогноз — 5 миллионов туристов
Сегодня Крым — самое бюджетное направления для отдыха на пляже. Уже сейчас цены ниже на 25–30 процентов, чем в прошлом сезоне, но предварительное бронирование на нижней отметке.
— Цены в этом сезоне не такие, как нам бы хотелось, ниже на 20–30 процентов. Но это пока не помогает. На 10 бронирований — реальных туристов 2 человека, — рассказывает владелица двух гостевых домов на мысе Фиолент, которая ведет популярный дневник «Сибирячка в Крыму».
По ее словам, совершенно изменилась «география» туристов. В основном это жители Ростова, Краснодара и других городов, из которых до Крыма не больше дня на машине. Сибирь, Урал — пока экзотика, отдыхающих из Москвы и Петербурга — значительно меньше, чем в прошлом сезоне.
— Не надо путать цены на товары и цены на путешествия, связанные с риском для жизни. А риск есть — БПЛА в Крым прилетают постоянно, Севастополь атакуют частенько. В данной ситуации мало желающих подвергать себя риску, и ваш единственный шанс привлечь туристов — снижать цены, — пишет москвич Даниил. И крымские туроператоры солидарны с его мнением.
— Цены в этом году ниже, чем в прошлом, на 15–30 процентов, но ранних бронирований всё равно очень мало, до 1–2 %, — говорит Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Сезон нынешний будет необычным, «с колес» — как приехали, так и заселились. Хотя в санаторно-курортном секторе в этом году всё по-прежнему стабильно: выдаются целевые путевки, да и сами отдыхающие стараются поправить здоровье. Что касается частных отелей и гостевых домов, то по-прежнему будет востребован Южный берег, а также Восточный Крым, который ближе всего к началу трассы «Таврида». На Западном берегу в этом году будет пустовато — часть пляжей здесь закрыта для отдыхающих.
Несмотря на выгодные цены, Крым может недосчитаться в нынешнем сезоне где-то 20% туристов в сравнении с 2022 годом.
— По нашему прогнозу, в этом году на полуострове отдохнет где-то 5 миллионов туристов, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. — Крым остается направлением номер два после Краснодарского края. Да, выгодная цена, безусловно, имеет значение для части туристов, но есть и те, кому важней комфортабельность отдыха. Сейчас бурными темпами развивается Анапа, а она стоит как раз на пути автомобилистов в Крым. И многие, видя ее современную инфраструктуру, песчаные пляжи, готовы заплатить дороже, но не ехать еще 5–6 часов до крымского побережья. Мы между собой даже шутим, что Анапа стала для Крыма «туристической перехватывающей парковкой». Отельерам полуострова нужно понимать, что конкуренты не дремлют, и прикладывать максимум сил, чтобы получить своего туриста.
Цены на отдых в июне в отелях Крыма в сутки (номер на двоих)
1 звезда
Отель «Конульский дворик», Судак — от 1800 рублей (завтрак включен).
2 звезды
Отель «Морской уголок», Алушта — от 3700 рублей (без завтрака).
3 звезды
Отель «Бристоль», Ялта — от 4900 (завтрак включен).
4 звезды
«Усадьба Голубой залив», Симеиз — от 6200 (без завтрака).
5 звезд
Отель More SPA&Resort, Алушта — от 6532 (завтрак включен).