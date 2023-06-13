«Сто раз пожалела, что затеяла поездку в Крым!» Небывалые скидки не смогли заманить туристов на полуостров

На пляжах полуострова купальщиков еще немного — Черное море у побережья только-только прогрелось до 20–21 градуса тепла, а для многих такая температура слишком бодрящая.



— Мы в Коктебеле прямо сейчас, нам всё нравится. Море хотелось бы потеплее, но мы без претензий. Знали, что «парного молока» не будет. Приехали на авто, мост проехали за 15 минут, досмотр не напряг, — рассказывает Ольга из Новосибирска в туристическом блоге.



Но бодрит сейчас туристов не только прибой — новости не назвать успокаивающими, особенно переживают те, кто планирует летом отдохнуть с детьми.

