Хватит в Абхазии своими телесами трясти! Что значит увеличение в 20 раз штрафов за появление в купальниках в общественных местах

В пояснительной записке к изменениям говорится, что многие отдыхающие считают, что если они находятся на курорте, то на свой внешний вид обращать внимание необязательно, и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах, отведенных для купания, но и в общественных местах. При этом поправки касаются не только туристов, но и местных жителей. Мужчин будут также штрафовать за появление в общественных местах с обнаженным торсом.



В рекомендациях Министерства туризма Абхазии отдельным пунктом стоит инструкция, как нужно одеваться, когда находишься в этой республике на отдыхе. Значит, дело серьезное. Только не все российские туристы это воспринимают адекватно и ходят по улицам в купальных костюмах, из которых выпадают все несовершенства, заходят в кафе и магазины.