Хватит в Абхазии своими телесами трясти! Что значит увеличение в 20 раз штрафов за появление в купальниках в общественных местах

Терпение у абхазов кончилось. С 1 августа в стране начнут штрафовать за появление в купальных костюмах на улицах, стадионах, в скверах, парках, общественном транспорте и других местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания. Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 6 тысяч рублей, раньше он был всего 300 рублей. Депутаты республиканского парламента внесли соответствующие изменения в КоАП.
В пояснительной записке к изменениям говорится, что многие отдыхающие считают, что если они находятся на курорте, то на свой внешний вид обращать внимание необязательно, и позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах или в местах, отведенных для купания, но и в общественных местах. При этом поправки касаются не только туристов, но и местных жителей. Мужчин будут также штрафовать за появление в общественных местах с обнаженным торсом.
В рекомендациях Министерства туризма Абхазии отдельным пунктом стоит инструкция, как нужно одеваться, когда находишься в этой республике на отдыхе. Значит, дело серьезное. Только не все российские туристы это воспринимают адекватно и ходят по улицам в купальных костюмах, из которых выпадают все несовершенства, заходят в кафе и магазины.
Мини только для тех, кто приехал за курортным романом
Владелица бистро в Сухуме Марина Джергения рассказывает, как в прошлом году таким туристам чуть морды не набили.
— Заходят к нам в кафе трое: мужчина, женщина и ребенок, все в трусах, у мужчины пивной животик выпал, у женщины целлюлит. Здесь за столиком сидели мужчины — мои родственники. Я сказала гостям, что в таком виде к нам нельзя, даже табличка висит на входе. Мужчина начал возмущаться, что они нам деньги везут, а мы неблагодарные. Мои братья вспыхнули, кое-как удалось сгладить конфликт, отдыхающие вовремя ретировались. Вы поймите — мы не вредные, у нас такой менталитет и мы просто просим его уважать, — говорит Марина.
Она уверена: туристам нужно самим понять, что они приезжают в другую страну, где свои устои. А еще не реагировать остро на замечания и не писать потом негативные отзывы об отдыхе в Абхазии. Ведь так просто накинуть на себя футболку, а женщине — красивое пляжное платье, и всё, никаких проблем.
Почти все абхазские женщины даже летом носят простую одежду темных цветов, без всяких излишеств, рюш и страз. Кстати, по наряду, кто не разбирается, можно отличить абхазку от армянки. Они любят одеваться максимально ярко. А у жительниц Абхазии юбка обязательно должна закрывать колени, обычно это миди. Только молодые женщины и девушки могут себе позволить брюки, в обтяжку никто не носит, мини-юбки — табу даже для молодежи, если шорты, то максимально длинные. И туристам короткие шорты, юбки и платья тоже лучше не носить: во-первых — это неуважение к традициям, как мы уже говорили, а во-вторых, в таком виде можно спровоцировать горячих абхазских мужчин. Это актуально, возможно, только для тех, кто едет туда за курортным романом. Даже на пляжах некоторые абхазки загорают в одежде или максимально закрытом купальнике.
Очередное окно для коррупции
В Абхазии уверены, что местная милиция быстро использует инициативу парламента в своих — корыстных целях, потому что до сих пор никто никого не штрафовал за хождение в полуголом виде, лень было из-за 300 рублей заморачиваться. Теперь всё изменится, у милиционеров появится новый вид заработка.
— 6 тысяч рублей — это хорошая сумма, я думаю, что наконец-то наши милиционеры вспомнят эту статью КоАП и будут штрафовать всех подряд, а деньги складывать себе в карман. Прямо бизнес хороший, туристов — тысячи и докопаться можно до любого полуодетого, — считает житель Абхазии Юрий Чернов.
Он уверен, что как минимум половина штрафов, которые собирают в Абхазии на дорогах, остается в карманах у правоохранителей, поскольку нет никакой фиксации и учета, как в России. И здесь будет также.
— Мне лично всё равно, кто как ходит. Если тело некрасивое, просто не смотри, отвернись. Я думаю, что повышение штрафов — это будет очередной триггер для туристов, и так полно негативных отзывов. А тут еще на такие суммы штрафовать начнут. Лучше бы на границе всем туристам выдавали памятки, как вести себя в Абхазии, отдыхающие могут и не знать, какие тут есть заморочки, — говорит Юрий.
А житель Гагры Баграт Бигвава поддерживает введение штрафов и считает, что в полуголом виде ходить по улицам просто неэтично.
— Хватит своими телесами трясти! Ну правда, смотреть противно. Как самим-то не стыдно! В Сочи они прямо толпами в трусах по улицам ходят. Вот там пусть терпят, а мы не хотим. Только я сомневаюсь, что штрафовать их реально будут. Это нужно всё время патрулировать пляжи и прилегающие к ним территории, но я никогда не видел у нас ни одного сотрудника милиции на пляжах, — говорит Баграт.
С ним согласен и житель Сухума Георгий Антонян, который считает, что больше половины законов, принятых в Абхазии, просто не работают. Или работают кое-как.
— Депутаты у нас законы-то принимают, но при этом непонятно, как их применять, это не прописывается, поэтому так и живем. Либо это будет очередной мертворожденный закон, как было с курортным сбором, который не смогли собирать и отменили. Либо это будет очередное окно для коррупции: нужны деньги силовикам, пошли на пляж штрафовать всех подряд. У нас всё очень непредсказуемо, — считает мужчина.
А туристам лучше не рисковать и выполнять законы страны, в которой они гости. 6 тысяч рублей — по нашим меркам не большие деньги, но будет крайне неприятно отдать их сотруднику милиции просто так.