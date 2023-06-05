«Днём 37–39 градусов»: когда закончится аномальная жара и пойдет дождь в Новосибирске

Аномальная жара в Новосибирске продолжится в ближайшие будни, снижение температуры ожидается не раньше пятницы. Прогноз погоды на эту неделю сообщили корреспонденту НГС в Новосибирском гидрометцентре.
— До 9 июня сохранится аномально жаркая погода и сильная жара (максимальная температура воздуха +36–38 С) по территории области и городу. 6 и 7 июня осадков не ожидается, во второй половине дня 8 июня могут пойти кратковременные дожди. В этот день температура будет доходить до 37–39 градусов, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра Наталья Кичанова.
Температура ночью в ближайшие дни будет колебаться в районе от 15 до 22 градусов выше нуля. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в конце предстоящей недели.
— Аномальная жара пойдет на спад к выходным и будет температура колебаться в районе от 25 до 32 градусов, — добавили в Гидрометцентре.
Отметим, что в минувшее воскресенье, 4 июня был побит столетний рекорд максимальной температуры в Новосибирске. До конца недели возможны и новые рекорды, считают синоптики.
Накануне врачи рассказали НГС о том, как жара влияет на организм и почему нельзя пить чистую воду и алкоголь в жаркие дни.