Первые подберезовики нашел грибник в Новосибирской области — смотрим красивые фото урожая

Первые подберезовики нашли под Новосибирском. 2 июня фотографиями грибов в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте» поделился Леонид Сунцов.
— Всем привет! Первые подберезовики пошли, трудовые километров 10–12 прошел, — этими словами снабдил свои фотографии Сунцов.
Грибник не ответил на предложение НГС рассказать о своей находке. Возможно, не хотел раскрывать хорошие места.
Первые шампиньоны в Новосибирской области в этом году начали находить в конце мая. Сморчки — за неделю до шампиньонов.