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Первые подберезовики нашел грибник в Новосибирской области — смотрим красивые фото урожая

Как сообщил сам грибник, эта находка стала трудовой

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В каком направлении пришлось шагать с десяток километров ради этого, грибник не уточнил

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Первые подберезовики нашли под Новосибирском. 2 июня фотографиями грибов в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» во «ВКонтакте» поделился Леонид Сунцов.

— Всем привет! Первые подберезовики пошли, трудовые километров 10–12 прошел, — этими словами снабдил свои фотографии Сунцов.

Другие грибники поздравили Леонида с этой находкой

Другие грибники поздравили Леонида с этой находкой

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Грибник не ответил на предложение НГС рассказать о своей находке. Возможно, не хотел раскрывать хорошие места.

Первые шампиньоны в Новосибирской области в этом году начали находить в конце мая. Сморчки — за неделю до шампиньонов.

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