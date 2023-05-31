«Рановато у нас»: первый шампиньон нашли в лесу в Новосибирске — у этого гриба есть опасный двойник

Новосибирец нашел в городском лесу большой съедобный шампиньон.
— Нашел в Бугринском лесу, ближе к областной больнице. Рановато они у нас в этом году. Гриб крепкий, — объяснил корреспонденту НГС новосибирец Антон Нелидов.
Ринат Султанов, биолог, специалист по грибам, отметил, что время для шампиньонов сейчас подходящее.
— Это сапрофитные грибы. Растут на унавоженных или богатых питательными веществами почвах. Но и тут есть загвоздка. Широкое распространение получил у нас в области шампиньон желтокожий. Он несъедобный, может вызывать не сильное отравление, — подчеркнул специалист. — Характерные особенности: желтеет на срезе и чернильный запах.
Показываем на картах самые грибные места в Новосибирске и Новосибирской области.