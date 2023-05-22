«Набрали около 50 литров»: новосибирцы ведрами собирают сморчки — смотрим фото урожая

На выходных 20 и 21 мая новосибирцы собрали богатый урожай грибов-сморчков. Они поделились фотографиями в соцсетях.
По словам опытных грибников, которые собирают сморчки, «этот гриб будет идти» еще всего пару дней. Фото они размещают в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в социальной сети «ВКонтакте».
Грибник со стажем в 20 лет Константин Зеленцов рассказал, что неподалеку от Усть-Чёма, села в Искитимском районе, они с супругой уже несколько раз собрали большой урожай грибов. Сморчки пара собирает ведрами.
— В этот раз набрали около 50 литров, ходили 4 часа, — сообщил мужчина.
Константин рассказал корреспонденту НГС, что первые сморчки нашли уже 6 мая. В прошлом году грибы начали появляться еще раньше, примерно 2 мая. По мнению опытного грибника, сморчки осталось собирать не долго:
— Грибы идут уже больше двух недель, и будут активно расти еще 3–5 дней. Попадаются как мелкие, так и гигантские шапочки, но 20% уже сухие из-за установившейся тёплой погоды.
Жительница Новосибирска Алёна тоже успела собрать в лесах региона богатый урожай.
— Нереально много в лесу сморчковой шапочки. Огромное количество сухих, есть малыши. Сегодня открыла сезон, — написала женщина 21 мая.
Алёна отметила, что неделю назад ездила с подругой в места, где в прошлом году они собирали сморчики 8 мая, но ничего не нашли. Сейчас там находят уже переспевшие грибы с засохшими шляпками, но все равно сибирячка смогла собрать урожай.
— Думаю, дождик дал сильный рост, дней пять назад прошёл. По сравнению с прошлым годом, грибов больше, но они пошли позднее недели на две как минимум. Сморчковая шапочка очень вкусная с картошкой жареной, — говорит женщина.
Алена рассказала, что собирает грибы в Искитимском районе неподалеку от деревни Легостаево. Она не советует всем туда ехать, потому что в лесу водятся дикие животные.
В районе Академгородка и Нижней Ельцовки некоторым грибникам ничего не удалось найти.
Ранее НГС писал, какими большими корзинками новосибирцы везут грибы. В соцсетях они публиковали свои уловы.