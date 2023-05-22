«Набрали около 50 литров»: новосибирцы ведрами собирают сморчки — смотрим фото урожая

Константин рассказал корреспонденту НГС, что первые сморчки нашли уже 6 мая. В прошлом году грибы начали появляться еще раньше, примерно 2 мая. По мнению опытного грибника, сморчки осталось собирать не долго:



— Грибы идут уже больше двух недель, и будут активно расти еще 3–5 дней. Попадаются как мелкие, так и гигантские шапочки, но 20% уже сухие из-за установившейся тёплой погоды.