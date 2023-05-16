Везут из леса мешками и ведрами: новосибирцы собирают самые вкусные майские грибы — фото корзинок

В Новосибиске в самом разгаре сезон сбора самых вкусных майских грибов — сморчков и сморчковых шапочек. В этом году нужно постараться, чтобы собрать эти грибы.
Своими успехами новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» и выкладывают не только фото своего лесного улова, а также места — где грибы были собраны.
Изучаем снимки и немного завидуем.
Объясняем вместе со специалистами, в чём разница между сморчками и сморчковой шапочкой, чем так опасен их двойник — строчок, а также показываем на картах самые грибные места в Новосибирске и Новосибирской области.