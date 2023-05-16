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По грибы, по ягоды

Везут из леса мешками и ведрами: новосибирцы собирают самые вкусные майские грибы — фото корзинок

В этом году нужно постараться, чтобы не вернуться домой с пустыми руками

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Грибов не так много, как в прошлом году, но если знать места, то собрать можно приличное количество

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В Новосибиске в самом разгаре сезон сбора самых вкусных майских грибов — сморчков и сморчковых шапочек. В этом году нужно постараться, чтобы собрать эти грибы.

Своими успехами новосибирцы делятся в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» и выкладывают не только фото своего лесного улова, а также места — где грибы были собраны.

Изучаем снимки и немного завидуем.

Грибочки из <b class="_">Чулыма</b>

Грибочки из Чулыма

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Улов из <b class="_">Первомайского района</b> Новосибирска

Улов из Первомайского района Новосибирска

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Грибы собраны в районе <b class="_">поселка Огурцово</b>

Грибы собраны в районе поселка Огурцово

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Вот такая милая корзинка

Вот такая милая корзинка

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В <b class="_">Академгородке</b> тоже есть что собрать

В Академгородке тоже есть что собрать

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Объясняем вместе со специалистами, в чём разница между сморчками и сморчковой шапочкой, чем так опасен их двойник — строчок, а также показываем на картах самые грибные места в Новосибирске и Новосибирской области.

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