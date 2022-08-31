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«От 250 до 1000 рублей»: площадь Калинина заполнилась букетами к Первому сентября — цены и фотографии цветов

Многие букеты составлены в композиции

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Множество цветов появилось на стихийном рынке на площади Калинина

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В Новосибирске площадь Калинина заполнилась цветами, букетами и различными подарками на 1 Сентября. Цветы в упаковках, корзинках, собранные композиции и даже цветы из мыла превратили площадь Калинина в оранжерею. НГС поговорил с продавцами и узнал, сколько стоят разные букеты.

Такие букеты, собранные продавцом, стоят 500–600 рублей

Такие букеты, собранные продавцом, стоят 500–600 рублей

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Практически все продавщицы рассказали корреспонденту НГС, что цветы были ими выращены самостоятельно.

— Сегодня перед Первым сентября все в школу, наплыв, — рассказывает одна из продавщиц, которая сделала осенние букеты с ягодой и композициями.

Цены букетов варьируются от 250 до 1000 рублей

Цены букетов варьируются от 250 до 1000 рублей

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Сколько заработают за сегодняшний день, продавцы предполагать не хотели.

— Тут как получится. Может быть, всё продам сегодня. А может быть, увезу все букеты обратно, — рассказывает продавец Светлана.

Такой букет с лилиями стоит 1000 рублей

Такой букет с лилиями стоит 1000 рублей

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Продавцы показывают выращенные цветы

Продавцы показывают выращенные цветы

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Маленький букетик стоит 250 рублей

Маленький букетик стоит 250 рублей

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Корзинки продают и в центре города. Такие стоят на улице Ленина

Корзинки продают и в центре города. Такие стоят на улице Ленина

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Многие букеты уже упакованы

Многие букеты уже упакованы

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Как обещает продавец, корзинка с сухоцветами может простоять год без воды

Как обещает продавец, корзинка с сухоцветами может простоять год без воды

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Одна из продавщиц рассказала, что цветы собирала в лесах и возле дорог. Собранные цветы она упаковала в корзинки. Корзинки с цветами от 500 до 700 рублей, но, как отмечает женщина, сами корзинки она покупала за 200 рублей.

На площади Калинина продают и букеты из мыла

На площади Калинина продают и букеты из мыла

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Елена на площади Калинина продает букеты из мыла, сухоцветов и конфет. У рукодельницы букеты стоят от 500 рублей.

— Что-то оригинального хочется. Обычные цветы надоели. Всё делаем сами, красим, выливаем, собираем, — рассказала Елена.

Букеты из мыла подготовлены к 1 Сентября

Букеты из мыла подготовлены к 1 Сентября

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Такой букет обойдется вам всего в 350 рублей

Такой букет обойдется вам всего в 350 рублей

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Еще корзинки с улицы Ленина. Большая стоит 1000 рублей

Еще корзинки с улицы Ленина. Большая стоит 1000 рублей

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Мы узнали у цветочных магазинов, какие цветы будут дарить дети учителям, какие композиции самые популярные, сколько стоят букеты и как изменили цены с прошлого года. Нам также рассказали про самые необычные букеты из пшеницы и ржи.

Новосибирские учителя рассказали НГС, что они хотят получать в подарок. Некоторые уже устали от цветов, а часть педагогов просто не любит получать подарки на 1 Сентября.

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