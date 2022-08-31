«От 250 до 1000 рублей»: площадь Калинина заполнилась букетами к Первому сентября — цены и фотографии цветов
Многие букеты составлены в композиции
В Новосибирске площадь Калинина заполнилась цветами, букетами и различными подарками на 1 Сентября. Цветы в упаковках, корзинках, собранные композиции и даже цветы из мыла превратили площадь Калинина в оранжерею. НГС поговорил с продавцами и узнал, сколько стоят разные букеты.
Практически все продавщицы рассказали корреспонденту НГС, что цветы были ими выращены самостоятельно.
— Сегодня перед Первым сентября все в школу, наплыв, — рассказывает одна из продавщиц, которая сделала осенние букеты с ягодой и композициями.
Сколько заработают за сегодняшний день, продавцы предполагать не хотели.
— Тут как получится. Может быть, всё продам сегодня. А может быть, увезу все букеты обратно, — рассказывает продавец Светлана.
Одна из продавщиц рассказала, что цветы собирала в лесах и возле дорог. Собранные цветы она упаковала в корзинки. Корзинки с цветами от 500 до 700 рублей, но, как отмечает женщина, сами корзинки она покупала за 200 рублей.
Елена на площади Калинина продает букеты из мыла, сухоцветов и конфет. У рукодельницы букеты стоят от 500 рублей.
— Что-то оригинального хочется. Обычные цветы надоели. Всё делаем сами, красим, выливаем, собираем, — рассказала Елена.
Мы узнали у цветочных магазинов, какие цветы будут дарить дети учителям, какие композиции самые популярные, сколько стоят букеты и как изменили цены с прошлого года. Нам также рассказали про самые необычные букеты из пшеницы и ржи.
Новосибирские учителя рассказали НГС, что они хотят получать в подарок. Некоторые уже устали от цветов, а часть педагогов просто не любит получать подарки на 1 Сентября.