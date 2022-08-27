«Всей семьей неделю в лежку лежали». Российские туристы рассказывают ужасы об отдыхе в Сочи, но продолжают сюда ехать

Его мнение поддерживает и директор компании-туроператора «Ривьера-Сочи» Бэла Тарасова. Она уверена, что Сочи нужно сохранить именно как круглогодичный курорт для лечения и обязательно законодательно закрепить этот его статус. Сейчас от курорта у Сочи осталось только название. По ее информации, раньше в Сочи было 220 пансионатов с лечением и санаториев, сейчас 60, из них 4 — детских. И только в 30–35 здравниц можно продавать путевки, остальные — ведомственные.

— Сейчас спрос на санатории мы можем удовлетворить только на 50 процентов. Для того чтобы сохранить санатории, нужно им создавать налоговые преференции, чтобы они не становились спа-отелями. Нужно развивать детские лагеря, которые раньше были в каждом районе. У нас дети не купаются, они растут во дворах. И не секрет, что по городу ходить невозможно: горы мусора и пьяные. К 2030 году каким мы представляем курорт? Нужен закон о тишине, город гремит, спать невозможно, — сообщила Бэла Тарасова, она считает, что необходимо четко разделить город на зоны: там, где санатории, не может быть рекреационных туристических объектов, там должна быть тишина, чтобы люди могли восстанавливать свое здоровье.

