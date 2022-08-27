«Всей семьей неделю в лежку лежали». Российские туристы рассказывают ужасы об отдыхе в Сочи, но продолжают сюда ехать
Многие после отпуска на главном курорте ищут, где будут проходить реабилитацию
Сочинские туроператоры очень обижаются, когда читают негативные отзывы о главном курорте страны, хотя давно понятно, что всероссийской здравницей он давно быть перестал. Наоборот. То и дело слышишь, как люди вместо отдыха весь отпуск проводят в инфекционных больницах. Тяжелейшие отравления, ротавирусные инфекции, а сейчас на подходе еще и ковид, который легко и быстро распространяется в толпах людей. Понятно, что ни о каких средствах защиты речи не идет. А впереди бархатный сезон, а значит, топы отдыхающих в Сочи будут еще как минимум месяц.
Почему всё же Сочи так и не стал всероссийской здравницей, каким был во времена СССР? Во время обсуждения стратегии развития Сочи до 2030 года в Субтропическом центре РАН генеральный директор Ассоциации курортных и туристических городов, заслуженный врач РФ, профессор Анатолий Быков заявил, что нужно обратить внимание на сохранение и приоритетное использование местных рекреационных ресурсов — имеются в виду разные источники с минеральной водой, а еще на развитие санаториев. Особенно на том фоне, когда смертность в России выше, чем везде. И сейчас Сочи должен снова стать не только попсовым южным городом, а главным курортом для сбережения здоровья населения страны. Он уверен, что статусы всех оставшихся санаториев нужно сохранить, а не переделывать их в спа-отели, поскольку к сохранению здоровья они не имеют никакого отношения и предоставляют исключительно бытовые услуги.
Его мнение поддерживает и директор компании-туроператора «Ривьера-Сочи» Бэла Тарасова. Она уверена, что Сочи нужно сохранить именно как круглогодичный курорт для лечения и обязательно законодательно закрепить этот его статус. Сейчас от курорта у Сочи осталось только название. По ее информации, раньше в Сочи было 220 пансионатов с лечением и санаториев, сейчас 60, из них 4 — детских. И только в
— Сейчас спрос на санатории мы можем удовлетворить только на 50 процентов. Для того чтобы сохранить санатории, нужно им создавать налоговые преференции, чтобы они не становились спа-отелями. Нужно развивать детские лагеря, которые раньше были в каждом районе. У нас дети не купаются, они растут во дворах. И не секрет, что по городу ходить невозможно: горы мусора и пьяные. К 2030 году каким мы представляем курорт? Нужен закон о тишине, город гремит, спать невозможно, — сообщила Бэла Тарасова, она считает, что необходимо четко разделить город на зоны: там, где санатории, не может быть рекреационных туристических объектов, там должна быть тишина, чтобы люди могли восстанавливать свое здоровье.
Сочи сейчас как никогда на коне. В Крыму из-за закрытого в Симферополе аэропорта и близости с Украиной сезон провальный, в Геленджике и Анапе тоже не очень, поскольку ближайший аэропорт находится в Сочи. О том, как добираться, мы подробно писали здесь. Кстати, морское сообщение между черноморскими городами и Абхазией неожиданно прекратили в разгар сезона, официально с 20 августа. Обещали запустить 26 августа, но на сайте перевозчика продажа билетов недоступна.
Итак, вернемся к негативному имиджу Сочи. Сами никаких выводов делать не будем, спросим у туристов, кто уже побывал в Сочи и кто только приехал.
«Адская жара, такие же пробки и море, в которое какает весь город»
Да, август в Сочи не лучшее время, тем более в этом году стоит сильная жара, МЧС по Краснодарскому краю даже объявляло штормовое предупреждение. Море прогрелось до +28 градусов. В него просто страшно заходить. И правильно, что страшно, говорит туристка из Иванова Маргарита Суворова. Два дня с удовольствием купались в теплом-теплом море, а потом всей семьей свалились с ротавирусом.
— Нас семь человек: мы с мужем, дети и внуки. И просто неделю в лежку лежали в номере. Вызывали скорую, врачи говорят, что много заболевших среди туристов. Якобы жрем мы всякую гадость. И у всех одинаковые симптомы. Очень высокая температура, сильные боли в животе, остальные подробности опустим. Короче, Сочи сейчас — это адская жара, такие же пробки и море, в которое какает весь город, — говорит Маргарита, при этом на зарубежных курортах Средиземного моря, где ее семья отдыхала раньше, подобного не случалось никогда. Теперь им предстоит реабилитация, желудки никак в норму не придут, на море они больше не ходят, предпочитают отдых у бассейна. А за своим питанием они следили, что попало в непроверенных местах не ели, утверждает Маргарита.
— Ну с такой радостью можно было так дорого никуда не ехать, а у нас на речках отдыхать. Потому что и пляжи-то все забиты народом, друг у друга на головах сидят, пивом накачиваются. Мне не хочется как-то портить мнение о Сочи другим, но это реально жуть. Сюда, наверное, нужно ехать в начале лета. Но мы вряд ли еще соберемся, — говорит Маргарита. Она была шокирована, когда узнала, что практически все очистные сооружения сливают, хоть и якобы очищенные, воды в море. При этом местные жители говорят, что глубоководные спуски канализации в море давно посмывало, и что куда сейчас течет — не знает никто. Про Абхазию и говорить нечего, там с советских времен вообще никакие очистные не строили. Но у них нет волнорезов и пляжи не застроены, всю канализацию спокойно уносит в море. Куда приносит? Большой вопрос!
Путешественник со стажем, москвич Виктор, которого я встретила на раскаленной набережной в Адлере говорит, что за свою жизнь проехал множество стран: Грецию, Турцию, Индию, Эмираты, Таиланд, Вьетнам — всего и не перечислить. В пляжном отдыхе он знает толк, в Сочи бывал несколько раз, в этом году приехал с друзьями, которые невыездные. К сочинскому отдыху он относится философски, расслабился и получает удовольствие.
— Ну это же наша страна, у нас людей не очень любят. С чего вы решили, что на российском курорте вдруг полюбят? Мы приехали за морем и солнцем, мы его получаем. Купание в теплейшем Черном море чем чревато, мы все знаем — взрослые же люди. Знаем, что в теплой воде размножаются вирусы и бактерии. Но нас никто насильно в Сочи не тащит. Не нравится — выбирайте другой отдых. Сейчас выбор небольшой, но что-то подобрать можно, — говорит Виктор. Он дал свои рекомендации, чтобы сохранить здоровье и нормально отдохнуть. Например, никогда не пить напитки со льдом: откуда берут для него воду, неизвестно. Не есть в уличных забегаловках, особенно мясо. Меньше употреблять алкоголь, и только проверенный, особенно не стоит покупать его под видом домашнего у мутных продавцов, которые предлагают чачу, вино и коньяк на пляжах и рынках. И, конечно, постоянно мыть руки. И лучше купаться в бассейнах, от августовского моря лучше держаться подальше.
— Кроме того, что в море можно подцепить болезнь, сейчас еще и ужасно активное солнце, вон смотри, сколько красных людей вокруг ходит. Надо же себя беречь. Загорать только утром и вечером, — заключил Виктор.
— Только не в августе, а лучше когда очистные сделают! — не давая мне до конца задать вопрос, приедет ли она еще в Сочи, почти кричит туристка из Красноярска Тамара Нечаева. Говорит, что наслушалась телевизора и не поехала в свою любимую Турцию, да и с Таиландом, где любят отдыхать сибиряки, были непонятки. Выбрала четырехзвездочный отель в Сочи.
— Вы знаете, я люблю свою страну, но наш курорт явно проигрывает конкуренцию. Да простят меня жители. Вот что ни возьми. Дорого, очень. Я даже не знаю, есть ли здесь действительно бюджетный отдых. Мне кажется, что вот в современных условиях наш Сочи должен как-то подтянуться, чтобы негативных отзывов не было. Даже если отель отличный, то пляж невозможный. Чуть ли не до воды заставлен какими-то колхозными киосками, даже пройти невозможно, — говорит Тамара. И вздыхает — лучше бы на Байкал поехала, он ближе и чище.
Сочи начинает и проигрывает
Красивые картинки зеленого субтропического Сочи притягивают, несомненно. Люди едут в предвкушении хорошего отдыха, но по факту получают обычный российский ненавязчивый сервис. Об этом мы говорили с Людмилой из Уфы, которую я встретила в одном из кафе на пляже. Что я, что она зашли туда перевести дух, который нетрудно испустить на такой жаре.
— Я вынужденно в Сочи, у меня муж работает в структурах, которым запрещен выезд. Раньше, пока была не замужем, любила Гоа, Арабские Эмираты. Теперь приходится любить Сочи, Анапу и Геленджик. И здесь таких много, мы в отеле перезнакомились. Кто-то из-за кредитов невыездной, кто-то как мы. Вот прямо чтобы кто-то отдыхал в Сочи только потому, что любит его, я таких не встречала. Потому что конкуренции он, конечно, не выдерживает, — говорит Людмила. На мой вопрос, что конкретно ее не устраивает, задумывается. А потом, подбирая слова, говорит: всё равно совок. Ей не нравятся бесконечные торговые ряды по дороге на любой пляж, где приходится отбиваться от навязчивых торговцев, продавцов экскурсий, прогулок.
— Я в положении, и меня просто мутит от этих ужасных запахов: кукурузы, шашлыков, курицы-гриль. Этот запах и на пляже, он, мне кажется, уже въелся мне в волосы. Подышать морем в Сочи не получится. Также как расслабиться и послушать прибой. Постоянно орет музыка, зазывалы, матери на своих детей, мужей и т. д. — говорит Людмила.
Город машин
А туристы из Курска Ирина и Юрий Поляковы говорят, что Сочи — город машин. Иногда сложно перейти дорогу, они припаркованы везде, в том числе на тротуарах. Каких только регионов не увидишь. Сами они решили ехать на поезде, потому что часто здесь отдыхают и знают, что с парковками на курорте большие проблемы. Да и дорога к Сочи — сплошной серпантин.
— По улицам ходить невозможно, всё время лавируешь, протискиваешься между машинами, всё время стоишь в пробках, когда едешь на экскурсию. И ни одной нормальной парковки нет, я уже молчу про бесплатные. Неужели руководители города не знают, что к ним много туристов едут на машинах, —создайте парковки для людей. Нет, смотрю, вон эвакуируют всех подряд. А что делать-то, если поставить некуда, — возмущается Юрий. Его жена Ирина, в принципе, отдыхом довольна, в жаркое время они находятся в номере под кондиционером или выезжают на экскурсии в горы. Но вот работа общественного транспорта у нее вызывает негодование. Из-за этого они отказывают себе в вечерних прогулках.
— Автобусов с кондиционерами очень мало. В остальных такая парилка, что просто невозможно. Да и ходят они редко и забитыми. К вам миллионы людей едут, а вы не можете наладить работу общественного транспорта! — негодует Ирина.
Что говорит Роспотребнадзор?
В Роспотребнадзоре говорят, что источником ротавирусной инфекции является не только больной человек, но и его носитель, у которого вообще может не быть никаких симптомов.
Главный путь распространения ротавирусной инфекции — фекально-оральный: от человека к человеку, через зараженные предметы, немытые руки, пищу. Возбудитель долго сохраняет жизнеспособность в водной среде, причем даже в хлорированной! То есть купание в бассейне не может уберечь от заражения. Оказывается, заразиться ротавирусом можно и воздушно-капельным путем. Обычно в острой форме заболевание протекает до 7 дней и особенного лечения от него нет, только симптоматическое. Оказывается, от ротавируса есть вакцина, в национальный календарь она не включена и делается по желанию. Врачи считают, что туристы, которые планируют отдыхать в Сочи в июле, а особенно в августе и начале сентября, должны ее обязательно поставить. В общем, если собрались провести бархатный сезон в Сочи, не забудьте про прививки. И от ротавируса, и от коронавируса.