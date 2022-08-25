Варенье из лука и мед из арбуза: 7 необычных рецептов домашних заготовок

Утром вынимайте всю дыню из полуфабриката варенья, а сироп, который после дыни стал объемом в три раза больше, уваривайте до половины.



— Только не заставляйте меня считать. Вот был сироп. Дыню добавили — его в три раза больше. Убрали дыню и то, что осталось, уварили вполовину, — говорит Ирина. — Добавили сок одного лимона. И положили обратно дыню. Варим варенье из дыни полчаса.



После этого разливайте горячее варенье по ошпаренным банкам, добавляйте в каждую палочку корицы, закрывайте обычными крышками-завертышами и отправляйте на хранение.



Приправа из крыжовника

Ингредиенты для такой приправы элементарные: килограмм крыжовника (лучше кислого), 100 граммов сахара, 15 граммов соли, один зубчик чеснока и зелень по вкусу.

