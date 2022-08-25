Варенье из лука и мед из арбуза:
7 необычных рецептов домашних заготовок
Вы должны попробовать хотя бы что-то одно из этого оригинального списка
Когда все классические и стандартные рецепты надоели, а продукты еще остались, самое время поэкспериментировать и приготовить что-нибудь новенькое. Но, чтобы эксперимент не закончился полным провалом и разочарованием, хочется, чтобы советы были как минимум проверенные. И мы нашли такие на наших форумах. Спешим поделиться с вами рецептами самых нетривиальных блюд, которые точно удивят и вас, и ваших гостей. А самое главное — готовятся они не сложнее, чем самая обычная кабачковая икра.
Варенье из красного лука на сухом вине
Морс из такого варенья, конечно, вряд ли получится, да и переводить такой продукт на напиток особого смысла нет, а вот в качестве соуса к мясу и птице или как дополнение к некоторым сырам он подойдет прекрасно. Записывайте ингредиенты:
- красный лук —
7 луковицсреднего размера;
- сахар —
600 г;
- сухое вино (белое или красное) —
2 ст. л.;
- яблочный уксус —
2 ст. л.;
- растительное масло —
2 ст. л.
Нагрейте в большом сотейнике растительное масло и выложите в него очищенный и порезанный тонкими полукольцами красный лук. Уменьшите огонь до минимального и, помешивая, подрумяньте лук в течение минуты. Добавьте сахар, влейте
Арбузный мед
Как рассказала наша читательница Ирина под ником or-ange, арбузный мед готовят из полностью созревших арбузов сладких сортов с тонкой кожицей.
— Треснувшие, раздавленные, мятые, пораженные какими-либо болезнями арбузы для этой цели непригодны, но можно использовать съедобную часть арбузов, оставшуюся после приготовления варенья и цукатов из арбузных корок, — говорит Ирина. — Отобранные арбузы вымойте щеткой, разрежьте на половинки и выберите из них всю съедобную часть вместе с семенами. Выбранную массу хорошо измельчите и протрите через сито для отделения волокнистых частей мякоти и семян. Полученный арбузный сок профильтруйте через четыре слоя марли, слейте в кастрюлю и нагрейте до кипения. Образующуюся при этом на поверхности красноватую пену снимайте шумовкой.
Горячий сок вторично профильтруйте через четыре слоя марли, слейте в кастрюлю, поставьте на слабый огонь и уварите до уменьшения первоначального объема в 10 раз. Уваренный до готовности мед (температура кипения сока в конце уваривания должна быть
— Кстати, почти так же можно заготовить дынный мед, — говорит Ирина. — Единственное отличие в том, что уваривать его надо меньше, до уменьшения первоначального объема в шесть раз. Всё остальное делайте так, как описано выше.
Дынное варенье с корицей
Раз уж мы заговорили о дынях, вот вам отличный дынный рецепт. Но будьте готовы к тому, что на приготовление варенья у вас уйдет пара дней. Чего не сделаешь ради того, чтобы удивить гостей! Итак, вам понадобятся:
- дыня — 2 кг;
- сахар — 2 кг;
- водка — 1 стакан;
- вода — 1 стакан;
- лимон — 1 штука;
- корица (палочки) —
1 штукана банку.
— Дыньку берем плотную. Иначе она разварится в кашу и ничем не будет отличаться от, прости господи, варенья из кабачков, — говорит Ирина. — Режем как попало. Как хотите, в смысле. Варим сироп. Один стакан водки, один килограмм сахара. Как полностью растворится (
Утром вынимайте всю дыню из полуфабриката варенья, а сироп, который после дыни стал объемом в три раза больше, уваривайте до половины.
— Только не заставляйте меня считать. Вот был сироп. Дыню добавили — его в три раза больше. Убрали дыню и то, что осталось, уварили вполовину, — говорит Ирина. — Добавили сок одного лимона. И положили обратно дыню. Варим варенье из дыни полчаса.
После этого разливайте горячее варенье по ошпаренным банкам, добавляйте в каждую палочку корицы, закрывайте обычными крышками-завертышами и отправляйте на хранение.
Приправа из крыжовника
Ингредиенты для такой приправы элементарные: килограмм крыжовника (лучше кислого), 100 граммов сахара,
Первым делом приготовьте из крыжовника пюре, после чего смешайте его с солью, сахаром, растертым чесноком и мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Теперь достаточно просто нагреть смесь, после чего можно сразу разливать по банкам или бутылкам и стерилизовать
Такая приправа хорошо подойдет к мясу и курице, также ее можно добавить в харчо вместо ткемали.
Вино из кабачков
Легкий привкус зелени и практически полное отсутствие аромата — главные характеристики кабачкового вина. Чаще всего такой напиток получается желтоватым с зелеными оттенками, но здесь всё зависит от сорта кабачков. В общем-то, всё, что понадобится для приготовления такого вина, так это кипяток, лимоны, сахар и винная закваска. И кабачки, само собой. И никакого стороннего алкоголя.
Перед началом приготовления простерилизуйте все емкости, в которые собираетесь разливать вино. Вы же не хотите заразить его сторонними микроорганизмами. Теперь принимайтесь за винную закваску.
Ее можно сделать из изюма или свежих ягод. Их нужно взять немытыми, положить в стерилизованную банку, добавить
Если с закваской всё в порядке, переходим к следующему этапу — разрезаем кабачки (чистые, в отличие от изюма), удаляем сердцевину с семечками, пропускаем мякоть (вместе с кожурой) через мясорубку. Подойдет и блендер — главное, чтобы получилась однородная масса, которую потом нужно сложить в эмалированную кастрюлю, залить кипятком, перемешать, накрыть крышкой и оставить в покое на ближайшие
Теперь содержимое кастрюли нужно профильтровать через несколько слоев марли и как следует отжать мякоть. В полученный кабачковый сок добавьте полкило сахара, лимонную кислоту (лимоны нужны для стабилизации кислотности, в самих кабачках кислоты мало, и без дополнительного подкисления брожение будет слабым) и ту самую закваску, что сделали на первом этапе, или винные дрожжи. В некоторых рецептах их заменяют обычными сухими или хлебопекарными, но в этом случае вместо вина вы получите брагу со специфическим запахом и резким вкусом.
Переливайте всё, что у вас получилось, в емкость, где всё это будет бродить. Но помните, что тара должна быть заполнена максимум на 75%. Оставьте место для следующих порций сахара, пены и углекислого газа. На горлышке установите гидрозатвор (подойдет и старая добрая резиновая перчатка с дыркой в одном пальце) и переносите емкость в темное место с температурой
Через пять дней снимите водяной затвор, слейте отдельно пол-литра бродящего сусла, размешайте в нем 250 граммов сахара. Полученный сироп вылейте обратно в емкость для брожения и закройте водяным затвором. Еще через пять дней повторите процедуру, добавив еще 250 граммов сахара. Теперь будущее вино будет махать вам резиновой перчаткой из темного угла ближайшие
Но и на этом еще не всё. Бутыль, в которую вы всё переливали, нужно заполнить доверху (чтобы не было контакта с кислородом) и герметично закрыть. Если добавляли сахар, сверху нужно поставить гидрозатвор на ближайшие
Кабачки в горчично-остром соусе
Если вы уже попробовали 10 необычных рецептов из кабачков, добавьте к ним еще один. Для него вам понадобятся:
- молодые кабачки —
1,7 кг;
- вода — 1,2 л;
- душистый перец — 10 горошин;
- чеснок — 1 головка;
- лавровый лист — 5 штук;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 2 ст. л. без горки;
- уксусная эссенция — 5 ч. л.;
- семена горчицы — 5 ч. л.;
- горчица столовая — 5 ч. л.
— Для приготовления кабачков в горчично-чесночной заливке выбирайте молодые плоды с еще не сформировавшимися семенами. Отрежьте у плодов хвостики и нарежьте их тонкими брусочками, — рассказывает наша читательница Мария Тихонова. — Наполните нарезанными кабачками стерилизованные банки. Не нужно набивать банки слишком плотно. Разложите по банкам лавровый лист, чеснок, по две горошины душистого перца и по одной чайной ложке семян горчицы. Вскипятите воду и залейте банки до самого верха. Дайте постоять полчаса.
После этого слейте эту воду обратно в кастрюлю и добавьте в нее готовую горчицу, соль и сахар. Долейте
Салат из кабачков в медовом соусе
Для этого салата вам понадобятся килограмм кабачков, пучок петрушки, чайная ложка соли (без горки) и треть чайной ложки черного молотого перца. Для маринада — 200 граммов оливкового масла, четыре столовые ложки уксуса 6%, три чайные ложки меда и четыре зубчика чеснока средней величины.
— Кабачки вымыть, разрезать поперек на две части, потом каждую еще пополам вдоль, — делится рецептом наша читательница Ирина. — Затем каждую из частей нарезать длинными пластинами толщиной около 0,5 сантиметра. Петрушку помыть и мелко нарубить. Кабачки сложить в кастрюлю, посолить, добавить черный молотый перец и петрушку. Оставить так на полчаса. Чеснок очистить и натереть на самой мелкой терке.
Чтобы приготовить маринад, смешайте мед (если густой — растопите на водяной бане) с оливковым маслом, чесноком и уксусом.
Когда всё будет готово, сливайте с кабачков образовавшуюся жидкость, заливайте их маринадом и перемешайте. Разложите готовый салат по чистым банкам, стерилизуйте полчаса, закатайте и охладите. Всё готово. Убирайте свой салат на хранение в прохладное место.
Какие еще есть рецепты?
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