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Варенье из лука и мед из арбуза: 7 необычных рецептов домашних заготовок

Вы должны попробовать хотя бы что-то одно из этого оригинального списка

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С такими заготовками вы будете с нетерпением ждать момента, когда их можно открыть

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Когда все классические и стандартные рецепты надоели, а продукты еще остались, самое время поэкспериментировать и приготовить что-нибудь новенькое. Но, чтобы эксперимент не закончился полным провалом и разочарованием, хочется, чтобы советы были как минимум проверенные. И мы нашли такие на наших форумах. Спешим поделиться с вами рецептами самых нетривиальных блюд, которые точно удивят и вас, и ваших гостей. А самое главное — готовятся они не сложнее, чем самая обычная кабачковая икра.

Варенье из красного лука на сухом вине


Морс из такого варенья, конечно, вряд ли получится, да и переводить такой продукт на напиток особого смысла нет, а вот в качестве соуса к мясу и птице или как дополнение к некоторым сырам он подойдет прекрасно. Записывайте ингредиенты:

  • красный лук — 7 луковиц среднего размера;
  • сахар — 600 г;
  • сухое вино (белое или красное) — 2 ст. л.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.

Нагрейте в большом сотейнике растительное масло и выложите в него очищенный и порезанный тонкими полукольцами красный лук. Уменьшите огонь до минимального и, помешивая, подрумяньте лук в течение минуты. Добавьте сахар, влейте 100 мл воды и варите пять минут на маленьком огне, помешивая время от времени. Снимите пенку и варите еще полчаса на среднем огне. Затем влейте вино, уксус и варите еще 10 минут. Дайте полностью остыть и раскладывайте варенье по сухим стерилизованным банкам. Закройте крышками и отправляйте на хранение в сухое прохладное место или в холодильник.

Арбузный мед


Как рассказала наша читательница Ирина под ником or-ange, арбузный мед готовят из полностью созревших арбузов сладких сортов с тонкой кожицей.

— Треснувшие, раздавленные, мятые, пораженные какими-либо болезнями арбузы для этой цели непригодны, но можно использовать съедобную часть арбузов, оставшуюся после приготовления варенья и цукатов из арбузных корок, — говорит Ирина. — Отобранные арбузы вымойте щеткой, разрежьте на половинки и выберите из них всю съедобную часть вместе с семенами. Выбранную массу хорошо измельчите и протрите через сито для отделения волокнистых частей мякоти и семян. Полученный арбузный сок профильтруйте через четыре слоя марли, слейте в кастрюлю и нагрейте до кипения. Образующуюся при этом на поверхности красноватую пену снимайте шумовкой.

Горячий сок вторично профильтруйте через четыре слоя марли, слейте в кастрюлю, поставьте на слабый огонь и уварите до уменьшения первоначального объема в 10 раз. Уваренный до готовности мед (температура кипения сока в конце уваривания должна быть 105 °С) горячим процедите через сито или слой марли, снова доведите до кипения, расфасуйте по банкам, закатайте и охладите. Должен получиться густой коричневый арбузный мед. На Востоке это замечательное лакомство называется нардек.

— Кстати, почти так же можно заготовить дынный мед, — говорит Ирина. — Единственное отличие в том, что уваривать его надо меньше, до уменьшения первоначального объема в шесть раз. Всё остальное делайте так, как описано выше.

Дынное варенье с корицей


Раз уж мы заговорили о дынях, вот вам отличный дынный рецепт. Но будьте готовы к тому, что на приготовление варенья у вас уйдет пара дней. Чего не сделаешь ради того, чтобы удивить гостей! Итак, вам понадобятся:

  • дыня — 2 кг;
  • сахар — 2 кг;
  • водка — 1 стакан;
  • вода — 1 стакан;
  • лимон — 1 штука;
  • корица (палочки) — 1 штука на банку.

— Дыньку берем плотную. Иначе она разварится в кашу и ничем не будет отличаться от, прости господи, варенья из кабачков, — говорит Ирина. — Режем как попало. Как хотите, в смысле. Варим сироп. Один стакан водки, один килограмм сахара. Как полностью растворится (5–7 минут после закипания), добавляем стакан воды и еще кило сахара. До растворения. Ошпариваем дыньку, добавляем в сироп. Варим 15–20 минут, пока кусочки не станут полупрозрачными. И спокойно уходим спать.

Утром вынимайте всю дыню из полуфабриката варенья, а сироп, который после дыни стал объемом в три раза больше, уваривайте до половины.

— Только не заставляйте меня считать. Вот был сироп. Дыню добавили — его в три раза больше. Убрали дыню и то, что осталось, уварили вполовину, — говорит Ирина. — Добавили сок одного лимона. И положили обратно дыню. Варим варенье из дыни полчаса.

После этого разливайте горячее варенье по ошпаренным банкам, добавляйте в каждую палочку корицы, закрывайте обычными крышками-завертышами и отправляйте на хранение.

Приправа из крыжовника


Ингредиенты для такой приправы элементарные: килограмм крыжовника (лучше кислого), 100 граммов сахара, 15 граммов соли, один зубчик чеснока и зелень по вкусу.

Первым делом приготовьте из крыжовника пюре, после чего смешайте его с солью, сахаром, растертым чесноком и мелко нарезанной зеленью петрушки или укропа. Теперь достаточно просто нагреть смесь, после чего можно сразу разливать по банкам или бутылкам и стерилизовать 20 минут при 100 °С.

Такая приправа хорошо подойдет к мясу и курице, также ее можно добавить в харчо вместо ткемали.

Вино из кабачков


Легкий привкус зелени и практически полное отсутствие аромата — главные характеристики кабачкового вина. Чаще всего такой напиток получается желтоватым с зелеными оттенками, но здесь всё зависит от сорта кабачков. В общем-то, всё, что понадобится для приготовления такого вина, так это кипяток, лимоны, сахар и винная закваска. И кабачки, само собой. И никакого стороннего алкоголя.

Перед началом приготовления простерилизуйте все емкости, в которые собираетесь разливать вино. Вы же не хотите заразить его сторонними микроорганизмами. Теперь принимайтесь за винную закваску.

Ее можно сделать из изюма или свежих ягод. Их нужно взять немытыми, положить в стерилизованную банку, добавить 25 граммов сахара, 150 мл воды комнатной температуры. Перемешать, перевязать горлышко марлей и поставить в темное теплое место на два-три дня. К этому моменту закваска запенится, будет издавать кисловатый запах, тихонько шипеть. Если вместо этого появилась плесень, значит, закваска заражена и придется начать всё сначала, используя для приготовления другое сырье.

Если с закваской всё в порядке, переходим к следующему этапу — разрезаем кабачки (чистые, в отличие от изюма), удаляем сердцевину с семечками, пропускаем мякоть (вместе с кожурой) через мясорубку. Подойдет и блендер — главное, чтобы получилась однородная масса, которую потом нужно сложить в эмалированную кастрюлю, залить кипятком, перемешать, накрыть крышкой и оставить в покое на ближайшие 24 часа.

Теперь содержимое кастрюли нужно профильтровать через несколько слоев марли и как следует отжать мякоть. В полученный кабачковый сок добавьте полкило сахара, лимонную кислоту (лимоны нужны для стабилизации кислотности, в самих кабачках кислоты мало, и без дополнительного подкисления брожение будет слабым) и ту самую закваску, что сделали на первом этапе, или винные дрожжи. В некоторых рецептах их заменяют обычными сухими или хлебопекарными, но в этом случае вместо вина вы получите брагу со специфическим запахом и резким вкусом.

Переливайте всё, что у вас получилось, в емкость, где всё это будет бродить. Но помните, что тара должна быть заполнена максимум на 75%. Оставьте место для следующих порций сахара, пены и углекислого газа. На горлышке установите гидрозатвор (подойдет и старая добрая резиновая перчатка с дыркой в одном пальце) и переносите емкость в темное место с температурой 18–27 °C.

Через пять дней снимите водяной затвор, слейте отдельно пол-литра бродящего сусла, размешайте в нем 250 граммов сахара. Полученный сироп вылейте обратно в емкость для брожения и закройте водяным затвором. Еще через пять дней повторите процедуру, добавив еще 250 граммов сахара. Теперь будущее вино будет махать вам резиновой перчаткой из темного угла ближайшие 25–60 дней. Как только она сдуется (если вы использовали гидрозатвор, то о готовности скажет отсутствие газа), а на дне появится слой осадка, сливайте вино через трубочку в другую емкость. Без осадка. Параллельно попробуйте, что у вас получилось, и добавьте по вкусу сахар (для сладости) и, так уж и быть, сторонний алкоголь (для крепости).

Но и на этом еще не всё. Бутыль, в которую вы всё переливали, нужно заполнить доверху (чтобы не было контакта с кислородом) и герметично закрыть. Если добавляли сахар, сверху нужно поставить гидрозатвор на ближайшие 7–10 дней, если нет — хватит и крышки. Теперь вино должно настояться еще три-четыре месяца в прохладном (5–16 °C) месте. Примерно раз в месяц, по мере появления осадка слоем 3–5 мм, вино нужно снова фильтровать, переливая через трубочку. Как только осадок перестал появляться — вино готово. Разливайте по бутылкам, закрывайте пробками, храните в недоступном для детей месте и благодарите промышленное производство, что вам не нужно каждый раз ждать по полгода, когда захочется выпить бокал вина.

Кабачки в горчично-остром соусе


Если вы уже попробовали 10 необычных рецептов из кабачков, добавьте к ним еще один. Для него вам понадобятся:

  • молодые кабачки — 1,7 кг;
  • вода — 1,2 л;
  • душистый перец — 10 горошин;
  • чеснок — 1 головка;
  • лавровый лист — 5 штук;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль — 2 ст. л. без горки;
  • уксусная эссенция — 5 ч. л.;
  • семена горчицы — 5 ч. л.;
  • горчица столовая — 5 ч. л.

— Для приготовления кабачков в горчично-чесночной заливке выбирайте молодые плоды с еще не сформировавшимися семенами. Отрежьте у плодов хвостики и нарежьте их тонкими брусочками, — рассказывает наша читательница Мария Тихонова. — Наполните нарезанными кабачками стерилизованные банки. Не нужно набивать банки слишком плотно. Разложите по банкам лавровый лист, чеснок, по две горошины душистого перца и по одной чайной ложке семян горчицы. Вскипятите воду и залейте банки до самого верха. Дайте постоять полчаса.

После этого слейте эту воду обратно в кастрюлю и добавьте в нее готовую горчицу, соль и сахар. Долейте 120 мл воды на выкипание, чтобы всем банкам хватило заливки. Когда маринад закипит, залейте им вновь кабачки так, чтобы они были полностью в него погружены. В каждую баночку влейте по чайной ложке эссенции и сразу же закупорьте стерилизованными металлическими крышками. Закупоренные кабачки переверните вверх дном и поставьте их под одеяло на 12 часов до полного остывания. После этого банки можно перевернуть и отправить на хранение в прохладное место.

Салат из кабачков в медовом соусе


Для этого салата вам понадобятся килограмм кабачков, пучок петрушки, чайная ложка соли (без горки) и треть чайной ложки черного молотого перца. Для маринада — 200 граммов оливкового масла, четыре столовые ложки уксуса 6%, три чайные ложки меда и четыре зубчика чеснока средней величины.

— Кабачки вымыть, разрезать поперек на две части, потом каждую еще пополам вдоль, — делится рецептом наша читательница Ирина. — Затем каждую из частей нарезать длинными пластинами толщиной около 0,5 сантиметра. Петрушку помыть и мелко нарубить. Кабачки сложить в кастрюлю, посолить, добавить черный молотый перец и петрушку. Оставить так на полчаса. Чеснок очистить и натереть на самой мелкой терке.

Чтобы приготовить маринад, смешайте мед (если густой — растопите на водяной бане) с оливковым маслом, чесноком и уксусом.

Когда всё будет готово, сливайте с кабачков образовавшуюся жидкость, заливайте их маринадом и перемешайте. Разложите готовый салат по чистым банкам, стерилизуйте полчаса, закатайте и охладите. Всё готово. Убирайте свой салат на хранение в прохладное место.

Какие еще есть рецепты?

Рецептов за последнее время у нас накопилось предостаточно. Если вы что-то пропустили, поможем вам прямо сейчас если не расправиться с урожаем, то хотя бы наметить планы на осень и узнать, что интересного можно приготовить из самых обычных огурцов, помидоров, перца и всего остального. Добро пожаловать в нашу мини-библиотеку домашнего кулинара:

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