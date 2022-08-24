Огромный белый гриб в полкилограмма нашли под Новосибирском
Он оказался не только большим, но и чистым
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Большой белый гриб нашла сибирячка в лесу под Новосибирском. Его вес составил больше полкилограмма — ему не хватило совсем немного до 600 граммов.
Как рассказала в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум» подруга нашедшей гриб, его срезали в Первомайском районе. Находка оказалась впечатляющих размеров, а также очень качественной. Гриб белый и не червивый.
В Новосибирской области начался сезон подосиновиков. Грибочки с яркими оранжевыми шляпками уже находят новосибирцы.
Мы также спросили у продавцов грибов, сколько им удается выручить с продажи.