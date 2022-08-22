Тепло вернется: в Новосибирске температура может подняться до
+25 градусов
Составлен новый прогноз погоды
В Новосибирске ожидается потепление в конце недели. Температура может подняться до
— Постепенно через Северный Урал к нам переваливает более теплая воздушная масса, которая к нам будет смещаться с северных и северо-западных потоков к концу недели. Ожидаем более комфортную солнечную погоду, потепление до
С 23 по 25 августа ожидается погода без осадков, северный и северо-западный ветер силой
Накануне НГС изучил прогноз погоды на рабочую неделю, который составили интернет-сервисы. По их данным, в Новосибирске ожидается умеренно-теплая для августа погода без резких перепадов температуры.