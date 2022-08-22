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Тепло вернется: в Новосибирске температура может подняться до +25 градусов

Составлен новый прогноз погоды

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Ожидается, что в город вернется потепление

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В Новосибирске ожидается потепление в конце недели. Температура может подняться до +25 градусов.

— Постепенно через Северный Урал к нам переваливает более теплая воздушная масса, которая к нам будет смещаться с северных и северо-западных потоков к концу недели. Ожидаем более комфортную солнечную погоду, потепление до +25 градусов, — сообщила НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова.

С 23 по 25 августа ожидается погода без осадков, северный и северо-западный ветер силой 2–8 м/с. Ночная температура составит +6... +10 градусов. 23 августа ночью и утром ожидаются туманы, днем воздух прогреется до +17... +19 градусов. Днем 24 и 25 августа ожидается потепление до +21... +24 градусов.

Накануне НГС изучил прогноз погоды на рабочую неделю, который составили интернет-сервисы. По их данным, в Новосибирске ожидается умеренно-теплая для августа погода без резких перепадов температуры.

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