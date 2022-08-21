Почти без осадков и пасмурно. Сервисы дали прогноз погоды в Новосибирске на рабочую неделю

В Новосибирске на предстоящей рабочей неделе, с 22 по 26 августа, ожидается умеренно-теплая для августа погода без резких перепадов температур.

Согласно прогнозу сайта gismeteo.ru, в понедельник, 22 августа, в Новосибирске ожидается температура от 9 до 16 градусов Цельсия днем и 10–12 — ночью, будет пасмурно и без осадков. Во вторник днем температура составит 7–19 градусов, от 8 до 13 — ночью. Осадков не ожидается. В среду в Новосибирске будет ясная погода с температурой 9–22 градуса днём и от 10 до 15 — ночью.

