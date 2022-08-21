Почти без осадков и пасмурно. Сервисы дали прогноз погоды в Новосибирске на рабочую неделю
Аномалий и резких перепадов температуры не ожидается
В Новосибирске на предстоящей рабочей неделе, с 22 по 26 августа, ожидается умеренно-теплая для августа погода без резких перепадов температур.
Согласно прогнозу сайта gismeteo.ru, в понедельник, 22 августа, в Новосибирске ожидается температура от 9 до 16 градусов Цельсия днем и 10–12 — ночью, будет пасмурно и без осадков. Во вторник днем температура составит 7–19 градусов, от 8 до 13 — ночью. Осадков не ожидается. В среду в Новосибирске будет ясная погода с температурой 9–22 градуса днём и от 10 до 15 — ночью.
В четверг, 25 августа, существенно потеплеет, температура днем составит от 12 до 23 градусов при ясном небе, ночью — 13–18. В пятницу ожидаются небольшие дожди с температурой 14–19 днем.
Сервис «Яндекс.Погода» на понедельник, 22 августа, прогнозирует 9–15 градусов днем и 8–13 — ночью, осадков не ожидается. Во вторник в Новосибирске будет ясная погода, 8–22 градуса днем и 11–15 — ночью. В четверг будет облачно, без осадков, 11–23 градуса днем и 14–18 ночью. В пятницу, 26 августа, осадков не ожидается, будет облачно. Днем температура составит 15–20 градусов, ночью — 11–16.
Ранее МЧС предупреждало о первых заморозках — температура должна была опуститься до -1.