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Гриб необычной формы с запахом гнили нашли на участке в Новосибирске — он растет из яйца

Гриб белого цвета занесен в Красную книгу

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Гриб обладает запахом гнили для привлечения мух

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Житель Новосибирска Владимир Мишин обнаружил гриб из Красной книги возле своего дома на участке в СНТ «Серебряный лес». Мужчина заинтересовался видом и нашел информацию на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

На сайте указано, что гриб называется сетконоска сдвоенная, или смердячка. В Сибири этот вид встречается на западе и востоке, за последние несколько лет его стали замечать реже.

— Произрастает одиночно или небольшими группами на богатых гумусом почвах и гнилых древесных остатках. Встречается в лесах различного типа и рудеральных местообитаниях, на одном месте плодоносит не более одного раза. Наблюдается стабильно низкая численность вида в течение ряда лет, — сообщается на сайте департамента.

Сначала гриб растет из яйца под землей, затем на поверхности вырастает до 8 см. При росте его наружная оболочка разрывается, а после гриб начинает издавать неприятный запах падали, который привлекает мух и жуков, разносящих споры.

В июле в Новосибирской области нашли редкий краснокнижный гриб — Мутинус равенелли. Этот гриб обладает ярким цветом и запахом гнилого мяса, а также необычной формой.

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