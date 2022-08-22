Гриб необычной формы с запахом гнили нашли на участке в Новосибирске — он растет из яйца

Житель Новосибирска Владимир Мишин обнаружил гриб из Красной книги возле своего дома на участке в СНТ «Серебряный лес». Мужчина заинтересовался видом и нашел информацию на сайте Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

На сайте указано, что гриб называется сетконоска сдвоенная, или смердячка. В Сибири этот вид встречается на западе и востоке, за последние несколько лет его стали замечать реже.