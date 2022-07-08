Гриб необычной формы с запахом гнилого мяса нашли в новосибирском лесу. Для чего он так пахнет?

В Новосибирской области нашли редкий краснокнижный гриб — Мутинус равенелли. Этот гриб обладает ярким цветом и запахом гнилого мяса, а также необычной формой. Как рассказал читатель, грибы заметила его жена вдоль дороги, выходя из машины.

— В траве около машины заметили ярко-красный стручок, решили, что сын мог что-то выронить: фломастер или свисток. Я за 40 лет существования дачного участка ничего подобного не видел, как и соседи, — поделился читатель НГС.

