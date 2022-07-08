Гриб необычной формы с запахом гнилого мяса нашли в новосибирском лесу. Для чего он так пахнет?
Растение занесено в Красную книгу
В Новосибирской области нашли редкий краснокнижный гриб — Мутинус равенелли. Этот гриб обладает ярким цветом и запахом гнилого мяса, а также необычной формой. Как рассказал читатель, грибы заметила его жена вдоль дороги, выходя из машины.
— В траве около машины заметили ярко-красный стручок, решили, что сын мог что-то выронить: фломастер или свисток. Я за 40 лет существования дачного участка ничего подобного не видел, как и соседи, — поделился читатель НГС.
Год назад новосибирцы находили такой же гриб, тогда о нем рассказала Ирина Горбунова, миколог и старший научный сотрудник Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН.
— Этот гриб обычно всех очень удивляет. Находится в Красной книге Новосибирской области. Думаю, что в будущем будет ставиться вопрос о его исключении из книги после дополнительных исследований, потому что он часто растет в антропогенных местах. Разносится мухами в богатые органикой места, — говорит Ирина Горбунова.
Сначала в земле образуется светлое круглое яйцо, тогда гриб съедобен, но как только яйцо станет темнее и выпустит стручок, то гриб есть нельзя.
— Если яйцо разрезать, то внутри можно увидеть ножку — она выглядит, как зародыш. Поэтому его раньше и называли «чертово яйцо». Но о вкусовых качествах ничего сказать не могу — сами не пробовали. А уже когда гриб вырастает — у него ужасный запах. Сверху жидковатая шляпка обладает запахом гнилого мяса для привлечения мух, чтобы с их помощью он мог распространяться дальше, — объясняла специалист.
В это же время новосибирцы уже начали собирать грузди — грибы появились в лесах, как белый гриб и лисички. Посмотрите, что удалось привезти грибникам из леса, а также на карту грибных мест.