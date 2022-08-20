8 нескучных способов расправиться с помидорами
Закручиваем лето в банки, чтобы вспоминать о нём зимой
Чем ближе осень, тем больше овощей появляется на нашем столе. Но порой их становится так много, что уборка урожая превращается в конкурс, кто кого
выселит из дома. Не дожидаясь, пока ваши квадратные метры окажутся завалены разными дарами природы, мы решили заблаговременно поделиться с вами рецептами блюд и заготовок на зиму. На этот раз очередь — за помидорами. Мы выбрали 8 рецептов из тех, которыми делятся наши читатели на наших же форумах, и спешим скорее ими с вами поделиться. Обещаем: скучно точно не будет.
Помидоры под снегом
Нет, дожидаться первого снега, чтобы приготовить такие помидоры, вам не придется. Его роль будет исполнять чеснок. Тертый на крупной терке или пропущенный через чеснокодавилку. Его понадобится пара столовых ложек на литровую банку. Помидоры — в зависимости от того, сколько планируете закатать. А для маринада (из расчета на полтора литра) вам понадобятся:
- сахар — 5 ст. л.;
- соль — 1,5–2 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л. (если любите поострее — 1 ч. л. уксусной эссенции).
Это всё. Никаких специй и зелени помидорам под снегом не нужно.
Проткните помидоры зубочисткой, залейте кипятком и оставьте минут на 15–20, после чего слейте воду в отдельную тару. Добавьте в нее соль и сахар, поставьте на плиту и прокипятите, добавьте уксус и сразу выключайте огонь. Теперь закладывайте помидоры в банки, добавляйте чеснок и заливайте маринадом. Закрывайте банки, переворачивайте, укутывайте и отправляйте на хранение — через месяц ваши помидоры под снегом будут готовы.
Сладкие маринованные помидоры с петрушкой
Для любителей сладкого наша читательница Ирина под ником mamaira81 предлагает следующий рецепт. Из расчета на полуторалитровую банку вам понадобятся:
- черный перец горошком — 2–3 шт.;
- перец душистый — 2–3 шт.;
- корица — 2 щепотки;
- гвоздика — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика (порезать);
- укроп — 1 зонтик;
- петрушка — 5 веточек.
Рассол готовим из одного литра воды, четырех столовых ложек сахара, одной столовой ложки соли и чайной ложки уксуса 70%.
— Банки помыть, простерилизовать. Плодоножки помидор проткнуть зубочисткой, чтобы они не лопнули от кипятка. На дно банки уложить зелень и приправы. Петрушкой можно прослоить помидоры при укладке, — рассказывает Ирина. — Рассол прокипятить (уксус добавлять последним). Залить помидоры рассолом. Банки накрыть крышками. Дно кастрюли для стерилизации застелить полотенцем, установить банки, накрытые крышками. В кастрюлю налить теплой воды по плечики банок, стерилизовать 15 минут. После закипания банки закатать или закрыть винтовыми крышками.
Салат «Зимняя сказка»
Если строго следовать рецепту, которым поделилась с нами читательница Ольга под ником oliskaAvto, «Зимней сказки» у вас в итоге получится четыре литра.
— Томаты, перец, чеснок пропустить через мясорубку. Добавить соль, сахар, уксус, растительное масло. Варить десять минут, — рассказывает Ольга. — Нарезать огурцы полукольцами или кольцами (в зависимости от размера) и положить их в кастрюлю с заливкой. Варить еще десять минут. Разложить по банкам, простерилизовать, закатать, перевернуть, укутать. Вкуснотища! По запаху и вкусу — прямо хренодер!
Помидоры «Всё просто»
Для приготовления этих помидор, рецептом которых с нами поделилась читательница Галина, вам не понадобится ни уксуса, ни лимонной кислоты. Возможно, именно благодаря этому, как заверяет девушка, вкус у них получается настоящих, свежих, как будто недавно сорванных помидор. Они получаются слегка сладковатые, нежные и вкусные.
— Тугие спелые помидоры помыть, со стороны плодоножек надрезать крышечки, внутрь вложить кусочек чеснока, — рассказывает Галина. — Подготовленные плоды сложить в трехлитровую банку, добавить веточку сельдерея, лист черной смородины и кусочек корня хрена. Дважды залить кипятком на 5–10 минут, третий раз — кипящей заливкой. В слитой из банки жидкости растворить 1–1,5 столовые ложки соли (если любите слабосоленые, то хватит одной столовой ложки, посолонее — полторы), три столовые ложки сахара, довести до кипения, залить горячим рассолом. Осталось только закатать.
Салат «Чемергес»
Чтобы приготовить этот томатный соус-салат, вам понадобятся 2,5 килограмма спелых помидоров, желательно мясистых. Помойте их, залейте кипятком на пару минут, после чего снимите кожуру. Затем разрежьте их на 4–6 частей (или на 2–4, в зависимости от размера помидоров) и сложите в кастрюлю.
Теперь вам нужно потереть на крупной терке две крупные моркови, порезать кубиками полкило лука и добавить их к помидорам. Всыпьте к овощам стакан сахара, две столовые ложки соли без горки, одну чайную ложку черного молотого перца, половину чайной ложки красного молотого перца. Перемешайте и варите два часа, помешивая.
Как только два часа пройдет, нарежьте большой пучок петрушки или сельдерея, добавьте к овощам и тушите еще полчаса. Снимите с огня, добавьте столовую ложку уксуса, разложите всё в стерилизованные банки и закатайте.
Зеленые «помидорки-обжорки»
Читательница под ником улыбочку! рассказывает, что сначала сделала немного таких помидор на пробу. Но уже к следующему году стало понятно, что их придется готовить больше — слишком быстро разлетаются. В основе рецепта, как можно понять из названия, зеленые помидоры, но девушка говорит, что и с красными, не потерявшими упругость помидорами, получается ничуть не хуже.
— Подготавливаем мытые овощи и зелень: помидоры режем на дольки, зелень мелко рубим, чеснок пропускаем через чесночницу, горький перец мелко шинкуем, — рассказывает девушка. — Всё перемешиваем с солью, сахаром, уксусом и специями. Воды не добавлять. Накрыть крышкой. Сутки пусть постоит в тепле. Когда помидоры осядут и дадут сок, разложить их по банкам. Потом — в холодильник. Через неделю можно кушать.
Если же вы решите заготовить такие помидоры на зиму, уксуса нужно будет добавить чуть больше. И разложить всё по банкам так, чтобы помидоры были полностью в соке. Стерилизовать литровые банки 40 минут после закипания воды и закатать.
Помидоры по-африкански с мятой
Помидоры по еще одному любопытному рецепту от oliskaAvto можно готовить в кастрюле на раз или закручивать в банки на зиму.
— Два килограмма помидоров (желательно брать те, что поплотнее) очистить от кожи. Для этого сделать разрез крест-накрест у «попки» и положить их в кипяток на пару минут. Только не сварите! Сбоку сделать надрез и затолкать туда чесночину, одну небольшую дольку, — рассказывает девушка. — На дно кастрюли (банки) положить хороший пучок мяты, затем — помидоры.
Для рассола вам понадобятся:
- вода — 1 литр;
- черный перец — 10 горошин;
- лавровый лист — 2–3 шт.;
- сахар — 3 ст.л.;
- соль — 2 десертных ложки.
Как только рассол закипел, влейте в него 5–7 столовых ложек 9% уксуса и выключайте огонь. Заливайте получившимся рассолом помидоры, положите сверху тарелочку (гнет не нужен) и закрывайте крышкой. Ближайшие сутки храните помидоры при комнатной температуре, а потом убирайте в холодильник. На третий-четвертый день можно есть.
Второй способ — сразу закатать горячим рассолом в банки любым привычным для вас способом.
«Помидорка»
В семье читательницы Анны под ником Кыся Заина называют эту заготовку по-простому: «Помидорка». В нее сгодятся крупные томаты, которые не пойдут на засолку. Помойте их, сделайте надрез крестиком на макушке и на несколько секунд опустите в кипяток, чтобы потом проще было снять кожицу. Сняли — разрезайте помидоры на четыре части и, если есть достаточно времени, выньте семена и пропустите томаты через мясорубку или блендер.
— После этого отправляйте помидоры в кастрюлю и варите до тех пор, пока лишняя вода не уйдет. В зависимости от мясистости помидоров на это понадобится от 15 до 20 минут. В результате у вас должна получиться кашица, которую надо разлить по стерилизованным банкам и закрутить, — рассказывает Анна.
В дальнейшем «Помидорку» можно использовать, например, в качестве соуса. Вылить в сковородку, добавить базилик, чеснок, соевый соус (можно просто соль), молотый перец, довести до кипения. Можно добавить фарш или любое другое мясо, а то и вовсе сосиски. Добавьте такой соус к отварным макаронам, и прекрасный ужин готов.
Чего бы такого еще приготовить?
Помидоры — не первые, на кого мы покушались за последнее время. Раньше мы пускали под нож (и в банки) огурцы, кабачки, яблоки — да много всего. Если вы что-то пропустили, напоминаем, что в нашей книге рецептов уже есть:
- 8 лучших рецептов заготовок из огурцов на зиму;
- 10 необычных рецептов из кабачков — блюда, которые готовятся за считаные минуты;
- полезные советы о том, куда пристроить яблоки, если варенье и компоты уже надоели;
- 7 рецептов для закруток из сладкого перца (лечо в этом списке тоже есть, но особенное);
- 9 вкусных заготовок из кабачков на зиму — рецепты, проверенные нашими читателями.