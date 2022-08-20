8 нескучных способов расправиться с помидорами

Помидоры под снегом

Нет, дожидаться первого снега, чтобы приготовить такие помидоры, вам не придется. Его роль будет исполнять чеснок. Тертый на крупной терке или пропущенный через чеснокодавилку. Его понадобится пара столовых ложек на литровую банку. Помидоры — в зависимости от того, сколько планируете закатать. А для маринада (из расчета на полтора литра) вам понадобятся:

сахар — 5 ст. л.;

соль — 1,5–2 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л. (если любите поострее — 1 ч. л. уксусной эссенции).

Это всё. Никаких специй и зелени помидорам под снегом не нужно.