«Предлагают снять сарай за три тысячи». Туристы в шоке от цен в Сочи и от кидалова арендодателей

— Подъездов к пляжам в Лазаревском нормальных нет, нужно где-то бросать машину, поставить палатку тоже нереально. Нас отправляли в какие-то кемпинги, в которые нужно ехать, опять же, по пробкам. Никакой информации в интернете мы не нашли, немного поспали в машине прямо на трассе и поехали дальше по пробкам, да еще и на границе почти два часа простояли, — рассказала Анастасия.

Только в Абхазии перевели дух. Она считает, что нужно для транзитных пассажиров на Черноморском побережье открывать побольше придорожных мотелей, для того чтобы помыться и переночевать, по всей трассе они встречаются, семья Дудко останавливалась в таком перед Воронежем.

Жителям Омска Олесе и Максиму Скляренко повезло еще меньше, потому что они вообще оказались в Лазаревском без машины, в Сочи они прилетели на самолете, до места доехали на «Ласточке», а их квартира, которую они забронировали заранее, мало того что находится в трех остановках от моря, так еще и была занята, хозяйка предложила двое суток переночевать у нее в двухкомнатной квартире, где живут 10 человек и три собаки.