«Предлагают снять сарай за три тысячи». Туристы в шоке от цен в Сочи и от кидалова арендодателей

В редакцию SOCHI1.RU обратилась возмущенная жительница Татарстана Анна Кончеева, она решила поделиться со всеми своей историей, как они с мужем приехали на отдых в Лазаревское, но их бронь отменили, даже не предупредив, а потом им пришлось ночевать в машине.
Отдых у моря Анна планировала заранее, еще в апреле нашла небольшую квартиру в Лазаревском по 4 тысячи в сутки, внесла предоплату — 4 тысячи рублей, перед тем как выезжать, еще раз связалась с хозяевами жилья, они подтвердили, что всё в порядке и ждут гостей. Проведя несколько суток в дороге, супруги приехали в Лазаревское по указанному адресу, но оказалось, что в квартире живут другие люди.
— Я позвонила хозяйке, сначала она делала вид, что вообще не понимает, кто я. Потом начала просто на меня орать, что мы хотим всё на халяву, а цены растут каждый день. Мол, нечего было так рано бронировать. Она, видите ли, сомневалась, что мы вообще приедем. Оказалось, что квартиру она сдала за 6 тысяч в день, а не за 4 тысячи, как нам. Послала нас матом, вернула нам деньги на карту. А мы пошли слоняться по поселку, — говорит Анна.
Сначала искали более-менее нормальное жилье на две недели, но подходящих вариантов не нашли. Либо очень дорого, либо совсем эконом, без душа и туалета. Потом приняли решение снять жилье на сутки, чтобы отдохнуть и поискать спокойно, но эта задача оказалась вообще невыполнимая.
— С нами даже говорить никто не хотел, когда узнавали, что нам на сутки. Говорили: «Снимайте на две недели». Мы же не против, покажите, что есть. Предложили какой-то сарай за 3 тысячи рублей, летний душ в саду, туалет там же, больше ничем помочь не смогли. Пытались искать через сайты и приложения, но всё бесполезно. Звонишь по объявлению, а там либо уже сдано, либо очень дорого и далеко от моря. Ночь мы провели в машине, хотели уже уезжать. Но нашли номер телефона турфирмы, они нам подобрали номер в отеле в Сочи, неплохой вариант, но очень дорого для нас, — говорит Анна.
Она согласилась, потому что поняла: самостоятельные поиски ни к чему не приведут, хотелось просто нормально помыться и лечь спать в кровать, а не на автомобильное сиденье. В результате отдых обошелся в три раза дороже, чем она планировала, деньги пришлось занимать у родственников. И она поняла одно: в Сочи лучше отдыхать в проверенных отелях, пусть это будет дороже, зато без сюрпризов.
— Я поняла, что настало время опять возвращаться к туроператорам, потому что «Букинга» нет и никто не дает никаких гарантий. Раньше мы только этим приложением пользовались, там, кстати, можно было найти отели и на сутки. Теперь как без рук, поэтому всем рекомендую обращаться к туроператорам в своих городах или в Сочи. Даже нам, которые должны были заселиться в тот же день, они нашли не один, а несколько вариантов, оперативно и срочно, вошли в наше положение. Я даже расплакалась, когда с менеджером общалась, она успокоила и пообещала, что всё будет хорошо, — говорит Анна.
Спали в машине прямо на трассе
Семья Дудко из Подмосковья тоже не смогла снять жилье на сутки в Лазаревском, не спали, а мучились в машине прямо на трассе. Они не собирались отдыхать в курортном поселке, ехали в Абхазию, но силы кончились еще в пробках от Джубги, поэтому приняли решение переночевать в Лазаревском.
— Мы наивные, конечно, думали, просто заедем по ходу в любую гостишку, там же их сотни, и везде — «свободные номера», но по факту мы их проехали все — и никто не захотел сдавать на сутки. Мы готовы были взять два номера, самых дорогих, но бесполезно. Как только слышат, что на сутки, просто даже разговаривать не хотят. Минимум трое суток. Нам предлагали заплатить за трое суток, переночевать и съехать! То есть просто подарить больше 10 тысяч рублей, — рассказывает Анастасия Дудко.
Пытались найти недорогие хостелы, но там им сказали, что мест нет. Советовали ехать в Якорную и Каткову Щели, поискать в Солониках. Но из-за пробок дорога туда заняла бы несколько часов, говорит Анастасия Дудко. У них была с собой палатка, но они читали про страшную трагедию в Лазаревском районе 24 июня этого года, когда в реку, а потом в море смыло два автомобиля с туристами из Ставропольского края, четырех человек, в том числе троих детей, до сих пор не нашли, поэтому останавливаться где придется не решились. Хотели переночевать на пляже, но оказалось, что это невозможно.
— Подъездов к пляжам в Лазаревском нормальных нет, нужно где-то бросать машину, поставить палатку тоже нереально. Нас отправляли в какие-то кемпинги, в которые нужно ехать, опять же, по пробкам. Никакой информации в интернете мы не нашли, немного поспали в машине прямо на трассе и поехали дальше по пробкам, да еще и на границе почти два часа простояли, — рассказала Анастасия.
Только в Абхазии перевели дух. Она считает, что нужно для транзитных пассажиров на Черноморском побережье открывать побольше придорожных мотелей, для того чтобы помыться и переночевать, по всей трассе они встречаются, семья Дудко останавливалась в таком перед Воронежем.
Жителям Омска Олесе и Максиму Скляренко повезло еще меньше, потому что они вообще оказались в Лазаревском без машины, в Сочи они прилетели на самолете, до места доехали на «Ласточке», а их квартира, которую они забронировали заранее, мало того что находится в трех остановках от моря, так еще и была занята, хозяйка предложила двое суток переночевать у нее в двухкомнатной квартире, где живут 10 человек и три собаки.
— Она нам предложила на лоджии пожить за те же деньги, которые мы за квартиру заплатили. Якобы через двое суток квартира освободится. Мы сначала даже согласились, потому что реально не понимали, куда нам идти. Но когда увидели, что там у нее в квартире творится, там чуть ли не каждый угол сдан, да еще и ее семья живет, отказались, — говорит Олеся.
Целый день они мотались по Лазаревскому на такси в поисках жилья, что оказалось очень дорого, самая дешевая поездка им обошлась в 300 рублей. С горем пополам нашли агента, который помог им поселиться в гостевом доме, в номере за 5 тысяч рублей. В принципе, в результате отдых у семьи Дудко сложился неплохо, несмотря на то что неприятно начался.
«С тем, кто хочет снять жилье на сутки, заморачиваться не хочется»
Владелица гостевого дома из Лазаревского Надежда в беседе с корреспондентом SOCHI1.RU пояснила, почему она не сдает номера на сутки. И это делается не из вредности, утверждает она.
— Это же не просто так, одних выселил, других вселил. С теми, кто хочет снять жилье на сутки, заморачиваться не хочется. Во-первых, мы работаем по броням, у нас постоянные клиенты приезжают. Живут по 10 дней минимум. Люди едут издалека, чтобы долго и хорошо отдохнуть. Мы не можем с улицы взять человека, который мимо идет, потому что в августе вообще нет свободных мест, — говорит Надежда.
Кроме того, если сдавать посуточно, серьезно возрастает нагрузка на персонал, ведь это ежедневная уборка номеров, стирка и глажка, такой поток невыгоден и затратен. Есть разница, если горничная раз в три дня меняет постель, а уборка номеров в гостевом доме предусмотрена только после выселения, говорит Надежда, или это всё нужно делать ежедневно.
— Как правило, они хотят подешевле номер, но при этом со всеми условиями. Я недавно таких пустила на два дня в номер эконом за 2500 рублей, пожалела, тоже найти ничего не могли, а у меня окно образовалось как раз в номере. А они в этот же день начали предъявлять претензии, что им жарко и почему без кондиционера? И почему один туалет и душ на этаже? А их, между прочим, четверо было, они жили экономнее некуда, — говорит Надежда.
Отмена брони ради более состоятельных клиентов — обычное дело
Востребованность Лазаревского в этом году привела к серьезному росту цен на объекты размещения, порой неадекватному, говорит риелтор Александр, специализирующийся на сдаче в аренду квартир и номеров в Лазаревском. И отмена брони ради более состоятельных клиентов — обычное дело, утверждает он.
— То есть кидают даже меня и даже мои постоянные клиенты. Они не стесняются и честно признаются, что завысили цены и новые клиенты быстро откликнулись. И часто бывает, что узнаем об этом, когда люди уже приезжают и им надо заселяться. Если в прошлом году стоимость двухкомнатной квартиры недалеко от моря составляла 4 тысячи рублей в сутки, то теперь жилье по такой цене не найти даже на улицах, которые вообще далеко от моря. Теперь в среднем квартиры у моря — 6–7 тысяч рублей, причем в начале сезона они были по 5 тысяч, — говорит Александр, по его информации, и отдыхающие стали более требовательные, жилье экономкласса они хотят, но чтобы там был кондиционер, отдельный душ и туалет. Комнатки у бабушек уже не катят, все хотят современный интерьер и бассейн. Если раньше отказывались снимать жилье там, откуда нужно на море ехать, то теперь не отказываются, если там есть необходимые удобства. Александр считает, что отдыхающие должны забыть про экономию, если они хотят хорошо отдохнуть в Сочи, время дешевых комнат в частном секторе и бабушек с табличками «Сдаю жилье» прошло. Нужно искать современных туроператоров и проверенных риелторов, тогда никаких проблем с отдыхом не будет.