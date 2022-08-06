Ягодное лето: учительница рассказала рецепт брусничных соуса и варенья «как в IKEA»

В Новосибирске начался сезон брусники и как отмечают любители тихой охоты, в этом году ягоды особенно много. Мы поговорили с Еленой Ефимкиной, которая ежегодно собирает ягоды, грибы, шишки и много что еще и она рассказала НГС рецепты варенья и соуса из брусники. Как утверждает Елена, на вкус они напоминают продукты IKEA.

В этом году за один раз Елена Ефимкина собрала 32 литра брусники, но помимо брусники Елена также собирает много другой ягоды.