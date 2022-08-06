Ягодное лето: учительница рассказала рецепт брусничных соуса и варенья «как в IKEA»
Елена Ефимкина уже собрала больше 30 литров брусники
В Новосибирске начался сезон брусники и как отмечают любители тихой охоты, в этом году ягоды особенно много. Мы поговорили с Еленой Ефимкиной, которая ежегодно собирает ягоды, грибы, шишки и много что еще и она рассказала НГС рецепты варенья и соуса из брусники. Как утверждает Елена, на вкус они напоминают продукты IKEA.
В этом году за один раз Елена Ефимкина собрала 32 литра брусники, но помимо брусники Елена также собирает много другой ягоды.
— Собираю всегда в Каракане, на своих «заветных» местах. Собираю много. Недавно вернулась с Алтая, в Новосибирской области белого нынче не было почти, видимо боры отдыхают после прошлого года, он был на редкость урожайным, так что нынче гриб собирала на Алтае. А сейчас и до ягоды дошло дело. Собирала чернику недавно и полевую клубнику. Рекорд в этом году по полевой клубники 102 литра. Что касается брусники, то собрано уже 32 литра, но хочу собрать за сотку литров, — делится Елена.
Как рассказывает сибирячка, она работает учительницей, зарплаты невысокие, а «тихая охота» — хорошая подработка на лето. Елена собирают ягоду 3–4 раза в неделю.
— Собираю руками, за раз набираю до 12–13 литров за 4 часа примерно. Всякие скребки не признаю, руки уже натренированы на другой ягоде. К этому ремеслу меня приучила бабушка, лето проходило в деревне, а там основная работа — сбор дикоросов, работа по хозяйству. В общем, с трех лет я в этом деле, — вспоминает Елена.
Сибирячка поделилась двумя рецептами: варенье и соус, как в IKEA. Мы приводим оба рецепта.
Рецепт варенья
1. Ягоду промыть, очистить от мусора (листиков и хвои) чуть-чуть растолочь, чтобы она дала сок. Всыпать первую половину сахара (обычно 1 кг на 1 литр ягоды). То есть если засыпаем 2 литра ягоды в кастрюлю всыпаем 1 кг сахара.
2. Когда ягода закипит и даст сок, ложкой в кастрюле раздавливаем ягоду непрерывно помешивая, так варим пять минут, на слабом огне.
3. Дальше всыпаем вторую половину сахара и варим ещё пять минут. Варенье прекрасно «желируется» когда остынет. Можно добавить сахара меньше например 1 литр на 0.7 кг сахара, просто варенье будни чуть кислее.
Рецепт соуса
1. Ягоду также очистить от мусора и промыть, дальше довести до кипения, предварительно влив в кастрюлю чуть-чуть воды, сахар класть не надо.
2. Как только закипит снять с огня и маленькими порциями начать перетирать через сито, в другую кастрюлю, получится что-то типа жидкого желе.
3. Далее всыпаем сахар 1кг на 1 литр и варим как закипит ещё минут 5 на слабом огне. Получается плотный сладкий соус
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