«На соус как из Икеи»: новосибирцы начали собирать поспевшую в местных лесах бруснику
Сибирячка собрала в лесу 33 литра ягоды
В лесах Новосибирской области поспела брусника. Как рассказала НГС сибирячка Ирина, ягоды в лесах достаточно много.
— В лесу каждые выходные. И пусть лес не радует нас грибами, зато год ягодный. И брусники, и той ягоды, которая уже отошла много, — рассказала Ирина. Она собирает бруснику в лесу «от Долганки до Черемшанки».
Сибирячка Елена в группе «Грибная Академия» поделилась своим уловом. В лесу возле Факела Революции Елена собрала 33 литра брусники.
— Собирала 3 часа. Бор сухой, грибов нет. Дорога в виде стиральной доски, не очень радует... Но бор приветствует ягодкой, поэтому настроение позитивное и солнечное. А брусничные морсы, джем, варенье и даже брусничный соус, будут всю зиму напоминать о лете, — отметила Елена.
В комментариях Елена уточнила, что часть брусники пойдет на соус «как из Икеи с фрикадельками».
Яблоки в этом году в Новосибирской области начали спеть уже в конце июля. Жаркая погода и солнце сделали свое дело, и урожай появился раньше срока примерно на две недели.