«На соус как из Икеи»: новосибирцы начали собирать поспевшую в местных лесах бруснику

В лесах Новосибирской области поспела брусника. Как рассказала НГС сибирячка Ирина, ягоды в лесах достаточно много.

— В лесу каждые выходные. И пусть лес не радует нас грибами, зато год ягодный. И брусники, и той ягоды, которая уже отошла много, — рассказала Ирина. Она собирает бруснику в лесу «от Долганки до Черемшанки».



Сибирячка Елена в группе «Грибная Академия» поделилась своим уловом. В лесу возле Факела Революции Елена собрала 33 литра брусники.

