Цены, как на лучших курортах мира, — 200 тысяч за 11 дней. Россияне, «вынужденные» отдыхать в Сочи, в шоке от отпуска

— Неделя с завтраками, которые мы ели всего два раза, обошлась нам в 45 тысяч рублей с человека. Я считаю, что отель своих денег не стоит. Кондиционер не справлялся, на наши жалобы персонал не реагировал. Цены, как на лучших курортах мира, а обслуживание, как в России, — заключила Наиля.

Лариса Бондаренко из Курска рассказала о своем опыте проживания в бюджетном отеле в Лоо на 30 мест, стоимость однокомнатного номера, где может разместиться 4 человека, — 3500 рублей в сутки.

— Приехали и заселились вечером, в номере воды питьевой воды не было, как и туалетной бумаги, кулера в гостинице не предусмотрено, легли спать с жаждой. Утром пошли на завтрак, где воды тоже не было. Только чай, кофе и сок. Потом всё закупили, в номере был холодильник, — говорит Лариса. — В гостинце была своя кухня, где готовили обеды и ужины, убирались там сами, персонал не заходил вообще. По вечерам за столами на улице собирались отдыхающие и выпивали, всю ночь там громко играла музыка, раздавались пьяные крики.