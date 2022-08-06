Цены, как на лучших курортах мира, — 200 тысяч за 11 дней. Россияне, «вынужденные» отдыхать в Сочи, в шоке от отпуска
Туристы жалуются на плохой сервис, а сотрудники отелей — на высокомерие состоятельных туристов
В редакцию SOCHI1.RU обратился возмущенный москвич Нигран Назаретян, который этим летом «вынуждено» отдыхал в Сочи вместе с семьей: женой и двумя детьми, старшему 5 лет, младшему год. Почему мы пишем «вынуждено», потому что семья Ниграна не смогла отдохнуть в Тунисе из-за пандемии, хотя путевки были куплены, а потом турагентство предложило им взамен отдых в Эмиратах в марте этого года, но и эта поездка отменилась из-за политической ситуации.
— Мне пришлось выбрать пансионат «Шексна» в Сочи вынуждено, потому что мне туркомпания не возвращала деньги. Вариантов много не было, потому что в марте, когда мы прокатились с туром в Эмираты, авиакомпании не могли лететь за границу, мы выбрали внутренний туризм и приехали в Сочи. Я был раньше в Сочи на Розе Хутор «Моя Россия» тогда был доволен, хотя там были другие деньги. Я и здесь ожидал, что за 200 тысяч будет хороший отдых, — говорит Нигран. В пансионате отель четыре звезды, в стоимость входит питание, стоимость 200 тысяч рублей за 11 дней отдыха. Проблемы, по словам Ниграна, начались еще при заселении, чтобы попасть на ресепшн, нужно с чемоданами и детьми преодолеть несколько лестниц. Две лестницы — по пути к лифту. Никаких пандусов для коляски не предусмотрено, тащили всё на себе. Питание вообще не порадовало, оно было однообразное и невкусное: тефтели, печень, макароны.
— Шведский стол есть, но всё время всё одно и то же: курица, вареная или чахохбили, печенка разных видов. И нам пришлось платить дополнительные деньги, покупать дополнительное питание, потому что вообще невыносимо было, — говорит Нигран. Скандал разразился после того, как ребенок Назаретянов подцепил энтеровирус, они вызвали врача, которого пускать на территорию не хотели, потому что администрация была не предупреждена об этом. На супругов буквально орали. На пляже не хватает лежаков и зонтов, кто первый пришел, тот и заполучил их. Номер ребята выбрали макси с большим балконом, получили узкую ванную комнату, в котором установлен такой же узкий поддон для душа, мокрая, холодная шторка липла к спине Ниграна.
— Кондиционер вообще не тянул, и если бы дверь я не открывал, то воздух оставался спертым. Это никак не четыре звезды, это три с минусом максимум. Я в трешках отдыхал в дешевых, когда мы только с супругой поженились, нам было 24 года, в Греции, она и то в разы лучше была. В 1995 году построили этот пансионат, тогда да, может, это был хороший пансионат, но с 1995 года столько лет прошло. Заходишь в ванную, а там какие-то штыри торчат, там что-то раньше висело, какие-то вешалки, они их убрали, а саморезы осталось, — говорит Нигран. — Из развлечений для взрослых — спорткомплекс, где можно было поиграть в футбол и в теннис, но там до 23:00 орала музыка, что очень утомляло отдыхающих с детьми. И закрытый бассейн, который не очень пользовался спросом, ведь люди приехали за солнцем.
Поздний завтрак, закрытый бассейн, тараканы и каналья
Впечатление Ниграна мы решили разбавить отзывами других туристов. Наиля из Башкортостана рассказала о своем опыте проживания в другом четырехзвездочном отеле в Сочи. И в первый же день ей пришлось ждать завтрака, потому что ресторан открывался в 09:00.
— Мы вставали рано, в 06:00, хотели с утра успеть искупаться, а потом поехать на экскурсии. Но из-за позднего завтрака приходилось менять свои планы, либо ехать голодными, или искать, что поесть рядом с отелем, — говорит Наиля. — Номера в отелях с ковролином с пятнами и неудобными матрасами тоже очень портили впечатление. Возле кровати не было розеток, а в туалете целых две. На клубном пляже аренда шезлонга с зонтом 3500 рублей, к ним прилагается бесплатное полотенце и бутылка воды.
— Неделя с завтраками, которые мы ели всего два раза, обошлась нам в 45 тысяч рублей с человека. Я считаю, что отель своих денег не стоит. Кондиционер не справлялся, на наши жалобы персонал не реагировал. Цены, как на лучших курортах мира, а обслуживание, как в России, — заключила Наиля.
Лариса Бондаренко из Курска рассказала о своем опыте проживания в бюджетном отеле в Лоо на 30 мест, стоимость однокомнатного номера, где может разместиться 4 человека, — 3500 рублей в сутки.
— Приехали и заселились вечером, в номере воды питьевой воды не было, как и туалетной бумаги, кулера в гостинице не предусмотрено, легли спать с жаждой. Утром пошли на завтрак, где воды тоже не было. Только чай, кофе и сок. Потом всё закупили, в номере был холодильник, — говорит Лариса. — В гостинце была своя кухня, где готовили обеды и ужины, убирались там сами, персонал не заходил вообще. По вечерам за столами на улице собирались отдыхающие и выпивали, всю ночь там громко играла музыка, раздавались пьяные крики.
— Море было недалеко, 10–15 минут ходьбы, туда с горки, а обратно в гору, что очень утомляло. Мы не понимали специфики Сочи, что тут горы, и не придали этому значения. Но подниматься по крутой горе после дня на пляже — это жесть, в последние дни вообще на пляж не ходили, сидели в бассейне, он, кстати, был довольно большой и чистый, — говорит Лариса.
Турист из Пензы Александр Копылов отдыхал в трехзвездочном отеле на улице Учительской в Сочи, в номере стоимостью 7 тысяч рублей. Говорит, что первое впечатление от гостиницы было хорошим: приветливый персонал, готовый всегда помочь. Но потом всё испортили мелочи, а для кого-то и реальные сложности. Например, днем в отеле шел какой-то ремонт, и, когда они приходили отдохнуть в свой номер, за стеной работала дрель.
— Бассейн был открыт почему-то только с 12 до 18 часов, но в это время редко, кто находится в отеле. Наоборот, хочется окунутся утром или вечером, но мы были этого лишены. Пояснить, почему у бассейна такой странный график, никто не смог. Два раза не было завтрака, потому что в отеле отключили свет. Несколько раз забывали поменять полотенца, хотя мы настаивали, — говорит Александр. Всё это испортило впечатление от отдыха, и возвращаться на отдых в Сочи ему больше не хочется.
А жительница Усолья-Сибирского Анна Морева по интернету забронировала апартаменты в центре Адлера стоимостью 6000 рулей в сутки и хотела в первые же сутки съехать оттуда, но ей отказались возвращать деньги за 15 дней отпуска. Она утверждает, что в апартаментах была грязь, тараканы, в туалете — запах канализации и забитые трубы, вода никак не хотела уходить.
— Постельное белье в пятнах, шторы прожженные сигаретами. С горячей водой были проблемы, там стоял водонагреватель, но напор воды в кране был такой слабый, что ничего не нагревалось. Мы два дня сами мыли комнаты и туалет, потому что жить в таких условиях было невозможно. Мы оплатили до конца отдыха и деньги нам вернуть отказались, пришлось так и жить, — говорит Анна. Постель поменяли всего два раза и то, после ее настойчивых просьб, а мусор она выносила сама.
Турист из Москвы Николай Горский отдыхает с семьей в отеле «Портофино» на улице Приморской, ему всё нравится, хотя он довольно искушенный турист.
— Очень удобно расположен, на набережной, два шага до пляжа. Рядом и хорошие рестораны, и бюджетные заведения. Номер чистый, белье новое, подушки удобные на выбор. Персонал очень предупредительный. Даже не верим, что в России отдыхаем, — говорит Николай. Единственная для него проблема — это точки общепита на каждом шагу прямо на пляже, оттуда доносятся разные запахи кухни, что перебивает морской воздух, а также навязчивые экскурсоводы, которые рекламируют экскурсии и морские прогулки.
— Вот от этого шашлычного, чебуречного, кукурузного духа уже тошнит, все набережные забиты этими мангалами. Кстати, многие кафе просят депозит за столик в кафе на набережной в размере от тысячи рублей. Я считаю, что набережные вообще нужно освободить от торговли, пусть работают на прилегающих к морю улицах, — говорит Александр.
Туристка из Якутска Елена предупреждает тех, кто хочет отдохнуть в Курортном городке Адлера, что почти повсеместно там витает запах канализации. Она поселилась в отеле две звезды, сам отель никаких особых нареканий у нее не вызывает, убирают каждый день, мебель новая, постельное белье свежее, чего не скажешь об «ароматах» с улицы.
— Открываешь окно, и вместо морского воздуха тебе в нос бьет канализация. Каналья, как здесь говорят и не скрывают, что никакой канализации здесь нет, всё сливается в море. Мы узнали, что более менее чистые пляжи рядом с адлерским вокзалом, ходим туда несколько километров, по крайней мере, там не воняет, — говорит Елена.
А Мария из Твери вместе с дочкой поселилась в самом простом гостевом доме в Адлере за 2500 рублей в сутки без кондиционера. И ее всё устраивает, она говорит, что приехала посмотреть Сочи, максимально получить удовольствие, и она это делает.
— Мы в номер приходим только вечером, быстро в душ и спать. В номере чисто, постель свежая, что еще нужно? Мы просыпаемся рано утром и бежим на пляж, а потом на экскурсии. Мы уже и на Красной Поляне побывали, в «Скайпарке», в «Сочи Парке». Вокруг такая красота. Питаемся в столовых, вкусно и недорого. А жалобы на плохой сервис я не понимаю. Не нравится, не приезжайте, — говорит Мария.
«После своей Турции и Греции нос воротят»
Сотрудники сочинских отелей отмечают нашествие в этом году новой категории туристов «вынужденные», как и наш читатель Нигран Назаретян. Эти люди привыкли отдыхать за границей, но в том году в силу разных причин не смогли туда поехать. Они очень требовательны к сервису и зачастую едут на российский курорт сразу негативно настроенные.
— После своей Турции и Греции нос воротят. Сразу заезжают с «тухлыми» лицами, придираются. Требуют поменять им номера, но у нас сейчас высокий сезон, всё занято и забронировано. Мы просто не в силах это сделать. Требуют каждый день менять им белье, что не предусмотрено, но мы идем им на встречу, стараемся как можем, — говорит администратор крупного отеля в центре Сочи Алла. При этом они же потом тащут из отеля всё, что «не приколочено», а после себя оставляют такую грязь, что даже бывалые горничные в шоке.
— Смывают в канализацию тряпки, прокладки, забивают целые стояки. В постели что только не делают. Знаете, российские туристы ведь не сахар, это известно во всём мире. А про пьянки и драки я уже вообще молчу, полицию вызываем регулярно. Мы просто считаем, что нужно уважать друг друга, но у некоторых туристов иногда другое мнение, — говорит Алла. И отмечает, что доброжелательных гостей всё же больше.
Туроператоры отмечают, что спрос на отдых в Сочи в этом августе по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 40 процентов, в то время как в Анапе и в Геленджике упал на 7–10 процентов. Сочи действительно сейчас забит туристами, на дорогах страшные пробки. Очереди стоят на канатную дорогу на горнолыжных курортах, в кабинки для переодевания, за пивом и шашлыками. Пусть россияне хорошо отдохнут перед долгой и холодной зимой!