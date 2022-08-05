Гроза и теплые ночи до +15 градусов: какая будет погода в Новосибирске на выходных
Днем в Новосибирске будет от +23 до +27 градусов
В Новосибирске на выходных будет тепло, но хорошую погоду могут омрачить кратковременные дожди и грозы. Зато при облачности в городе будут стоять теплые ночи, рассказала НГС новосибирский синоптик — начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.
— Сегодня и завтра будет сказываться влияние антициклона.
В субботу, 6 августа, в Новосибирске без осадков, ветер северо-восточный
В воскресенье, 7 августа, преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дождь и гроза. Ветер северо-восточный
В понедельник, 8 августа, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный
В последней месяц лета на большей части России дни будут теплее, чем обычно, несмотря на то что в официальном прогнозе написано «около нормы». Мы поговорили об этом с экспертами: главным синоптиком России Романом Вильфандом и климатологом Андреем Киселевым.