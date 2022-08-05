Гроза и теплые ночи до +15 градусов: какая будет погода в Новосибирске на выходных

В Новосибирске на выходных будет тепло, но хорошую погоду могут омрачить кратковременные дожди и грозы. Зато при облачности в городе будут стоять теплые ночи, рассказала НГС новосибирский синоптик — начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

— Сегодня и завтра будет сказываться влияние антициклона. 7 августа с севера к нам подойдет порция фронтальной облачности, и мы будем находиться в зоне этого фронта, но с более холодной стороны. 8 августа будет несколько холоднее. А в целом масса достаточно теплая. Если облачность будет, то ночи будут очень теплые, — сообщила она.