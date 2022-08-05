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Гроза и теплые ночи до +15 градусов: какая будет погода в Новосибирске на выходных

Днем в Новосибирске будет от +23 до +27 градусов

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Днем будет <nobr class="_">+23... +25</nobr> градусов

Днем будет +23... +25 градусов

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В Новосибирске на выходных будет тепло, но хорошую погоду могут омрачить кратковременные дожди и грозы. Зато при облачности в городе будут стоять теплые ночи, рассказала НГС новосибирский синоптик — начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

— Сегодня и завтра будет сказываться влияние антициклона. 7 августа с севера к нам подойдет порция фронтальной облачности, и мы будем находиться в зоне этого фронта, но с более холодной стороны. 8 августа будет несколько холоднее. А в целом масса достаточно теплая. Если облачность будет, то ночи будут очень теплые, — сообщила она.

В субботу, 6 августа, в Новосибирске без осадков, ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью +10... +12 градусов, днем +25... +27 градусов.

В воскресенье, 7 августа, преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дождь и гроза. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью +12... +14 градусов, днем обещают +25... +27 градусов.

В понедельник, 8 августа, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Температура ночью будет +13... +15 градусов, днем +23... +25 градусов.

В последней месяц лета на большей части России дни будут теплее, чем обычно, несмотря на то что в официальном прогнозе написано «около нормы». Мы поговорили об этом с экспертами: главным синоптиком России Романом Вильфандом и климатологом Андреем Киселевым.

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