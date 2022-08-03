Глобальное потепление в действии: какой погоды ждать в последний месяц лета в России
За 30 лет в России потеплело
Лета осталось впереди чуть меньше месяца, но всё еще можно успеть отдохнуть и насладиться теплыми днями. Тем более что эти дни на большей части России действительно будут теплее, чем обычно, несмотря на то что в официальном прогнозе написано «около нормы». Мы поговорили об этом с экспертами: главным синоптиком России Романом Вильфандом и климатологом Андреем Киселевым.
Согласно прогнозу Росгидрометцентра, теплее, чем обычно в августе, будет на востоке Архангельской области, в Ненецком автономном округе, Республике Коми, на севере Приволжского федерального округе. В этих регионах средняя месячная температура воздуха будет на один градус выше нормы. Также выше средних многолетних значений температура будет на западе Уральского федерального округа. На большей же части страны температура будет около средних многолетних значений.
— Но если бы мы видели ту же картину в прошлом году, то я бы говорил, что август будет очень теплый, потому что температурные нормы за 1991–2020 годы существенно увеличились, средние климатические значения стали выше, — говорит глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд. — Мы сейчас живем в новом климате, где температуры стали гораздо более высокими. Поэтому когда мы сейчас говорим, что температура около и несколько выше нормы, это значит, что август будет теплый, а в некоторых регионах даже жаркий. Когда изменились нормы, класс «выше нормы» будет встречаться всё реже и реже, потому что мы уже в новой реальности живем.
Температурные нормы поменяли совсем недавно — в июле. Для каждого региона они индивидуальны, и везде изменения климата немного отличаются. К примеру, в Санкт-Петербурге августовской нормой теперь считается среднемесячная температура 17,4 градуса, а была — 16,2. В Москве этот показатель вырос с 16,3 до 17,6, в Якутске — с 14,8 до 15,6, в Анапе — с 22,5 до 24,5.
— Имеет место глобальное потепление, это приводит к тому, что температура растет, — говорит климатолог Андрей Киселев. — Климатическая норма устанавливается по итогам 30 лет. Раньше норма была установлена на основании показателей за 1961–1990 годы, а теперь норма — на основе данных с 1991-го по 2020 год. За это время температура росла в разных регионах по-разному. Например, известно, что в первое десятилетие нашего века в Забайкалье температура не росла. То есть это очень индивидуально для каждого региона. Нормы меняются, потому что меняется климат.
Еще одно изменение климата — увеличение погодных аномалий. Киселев говорит, что относительно конца прошлого века, то есть 90-х, число опасных гидрометеорологических явлений увеличилось примерно в два раза. При этом большинство из них приходится на лето. Август не будет исключением — погоду обещают капризную.
— Погода будет неоднородная, но при осреднении август будет теплым, — говорит Вильфанд. — Сложнее будет погода в Сибири — в Красноярском крае, на западе Якутии. Там температурный фон около и ниже нормы. В ближайшие недели температурный фон будет даже на три градуса ниже среднемноголетних значений. При этом на юге европейский части России, юге Урала и юге Западной Сибири ожидается дефицит осадков.
Больше среднемноголетнего количества осадков выпадет на севере Красноярского края, в западных и центральных районах Якутии, на юге Приморского края, в Карелии, Республике Коми, в Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях, а также на севере Центрального федерального округа.