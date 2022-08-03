Глобальное потепление в действии: какой погоды ждать в последний месяц лета в России

Лета осталось впереди чуть меньше месяца, но всё еще можно успеть отдохнуть и насладиться теплыми днями. Тем более что эти дни на большей части России действительно будут теплее, чем обычно, несмотря на то что в официальном прогнозе написано «около нормы». Мы поговорили об этом с экспертами: главным синоптиком России Романом Вильфандом и климатологом Андреем Киселевым.



Согласно прогнозу Росгидрометцентра, теплее, чем обычно в августе, будет на востоке Архангельской области, в Ненецком автономном округе, Республике Коми, на севере Приволжского федерального округе. В этих регионах средняя месячная температура воздуха будет на один градус выше нормы. Также выше средних многолетних значений температура будет на западе Уральского федерального округа. На большей же части страны температура будет около средних многолетних значений.