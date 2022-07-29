Дополнительные электрички будут ходить в день авиашоу в Мочище — расписание в одной картинке
Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище — 33 минуты
31 июля, жители Новосибирска смогут добраться в Мочище на авиашоу «Будем жить!» (0+) и обратно на электричках, об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Фестиваль начнется в 09:00 и завершится в 15:00.
В правительстве Новосибирской области сообщили, что до аэродрома можно добраться на электричке, автобусе и личном автомобиле.
Как рассказали в пресс-службе, для проезда на авиашоу запустят 26 дополнительных электричек, интервал которых составит 10–13 минут. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты. Стоимость проезда — 40 рублей.
Кроме того, 31 июля приостановят ремонт дороги на Северном обходе и обеспечат проезд по двум полосам. Основной маршрут подъезда — Северный обход. На данный момент дорогу ремонтируют, но в день фестиваля работы приостановят и откроют проезд по двум полосам в каждом направлении.
— К входу на территорию аэродрома организована платная парковка на 3000 машиномест, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.
Также жители могут воспользоваться автобусами № 189, 189Л и 130 от остановки «Учительская» до аэродрома.
О том, как проходило авиашоу в Мочище в 2019 году, можно прочесть в нашем материале.