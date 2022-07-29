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Дополнительные электрички будут ходить в день авиашоу в Мочище — расписание в одной картинке

Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище — 33 минуты

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В прошлый раз авиашоу проводилось в 2019 году

В прошлый раз авиашоу проводилось в 2019 году

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31 июля, жители Новосибирска смогут добраться в Мочище на авиашоу «Будем жить!» (0+) и обратно на электричках, об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Фестиваль начнется в 09:00 и завершится в 15:00.

В правительстве Новосибирской области сообщили, что до аэродрома можно добраться на электричке, автобусе и личном автомобиле.

Как рассказали в пресс-службе, для проезда на авиашоу запустят 26 дополнительных электричек, интервал которых составит 10–13 минут. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты. Стоимость проезда — 40 рублей.

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Кроме того, 31 июля приостановят ремонт дороги на Северном обходе и обеспечат проезд по двум полосам. Основной маршрут подъезда — Северный обход. На данный момент дорогу ремонтируют, но в день фестиваля работы приостановят и откроют проезд по двум полосам в каждом направлении.

— К входу на территорию аэродрома организована платная парковка на 3000 машиномест, — сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Также жители могут воспользоваться автобусами № 189, 189Л и 130 от остановки «Учительская» до аэродрома.

О том, как проходило авиашоу в Мочище в 2019 году, можно прочесть в нашем материале.

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