Дополнительные электрички будут ходить в день авиашоу в Мочище — расписание в одной картинке

31 июля, жители Новосибирска смогут добраться в Мочище на авиашоу «Будем жить!» (0+) и обратно на электричках, об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Фестиваль начнется в 09:00 и завершится в 15:00.

В правительстве Новосибирской области сообщили, что до аэродрома можно добраться на электричке, автобусе и личном автомобиле.



Как рассказали в пресс-службе, для проезда на авиашоу запустят 26 дополнительных электричек, интервал которых составит 10–13 минут. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 33 минуты. Стоимость проезда — 40 рублей.