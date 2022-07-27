Шквалы ветра силой 23 м/с ожидаются в Новосибирской области
Жителей региона предупредили об этом в смс-рассылке
На западе Новосибирской области 28 июля ожидается шквалистый ветер. Сообщение об этом пришло от единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.
По данным рассылки, местами ожидаются дожди и грозы, ливни и шквалы ветра до 23 м/с.
На сайте Новосибирского гидрометцентра сообщается, что завтра в регионе возможна переменная облачность, по западу местами — кратковременные дожди, днем при грозах ливни. Ночью и утром в области возможны туманы. Температура ночью составит
Ранее синоптики рассказали, что к Новосибирску приближается теплый воздух из Казахстана. Из-за этого конец рабочей недели в городе будет жарким.