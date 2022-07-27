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Шквалы ветра силой 23 м/с ожидаются в Новосибирской области

Жителей региона предупредили об этом в смс-рассылке

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Порывы ветра могут достигать 23 м/с

Порывы ветра могут достигать 23 м/с

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На западе Новосибирской области 28 июля ожидается шквалистый ветер. Сообщение об этом пришло от единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.

По данным рассылки, местами ожидаются дожди и грозы, ливни и шквалы ветра до 23 м/с.

Такая рассылка пришла вечером во вторник

Такая рассылка пришла вечером во вторник

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На сайте Новосибирского гидрометцентра сообщается, что завтра в регионе возможна переменная облачность, по западу местами — кратковременные дожди, днем при грозах ливни. Ночью и утром в области возможны туманы. Температура ночью составит +14... +19 градусов, днем +26... +31 градус. Восточный ветер силой 4–9 м/с, днем с порывами до 15 м/с, при грозах шквалы до 23 м/с.

Ранее синоптики рассказали, что к Новосибирску приближается теплый воздух из Казахстана. Из-за этого конец рабочей недели в городе будет жарким.

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