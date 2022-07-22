На рынках стали продавать малину, крыжовник и чернику — смотрим, что предлагают, и сравниваем цены

Середина лета — время урожая. Дачники ведрами собирают малину, красную и черную смородину, крыжовник. Тем, у кого нет участка, можно не расстраиваться! Купить ягоды и грибы можно на рынке.

Фотограф НГС с утра прогулялся по Центральному рынку и посмотрел, что и за сколько предлагают торговцы.