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Фоторепортаж

На рынках стали продавать малину, крыжовник и чернику — смотрим, что предлагают, и сравниваем цены

Ведерко малины обойдется в 550 рублей, а контейнер ежевики — 250

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Одна из самых дорогих ягод на новосибирском рынке — малина

Одна из самых дорогих ягод на новосибирском рынке — малина

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Середина лета — время урожая. Дачники ведрами собирают малину, красную и черную смородину, крыжовник. Тем, у кого нет участка, можно не расстраиваться! Купить ягоды и грибы можно на рынке.

Фотограф НГС с утра прогулялся по Центральному рынку и посмотрел, что и за сколько предлагают торговцы.

Такое ведерко обойдется в 550 рублей

Такое ведерко обойдется в 550 рублей

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Куда дешевле вишня, за килограмм просят 250 рублей

Куда дешевле вишня, за килограмм просят 250 рублей

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Крыжовник чуть дороже: за 250 рублей вам продадут маленькое ведерко

Крыжовник чуть дороже: за 250 рублей вам продадут маленькое ведерко

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Маленький контейнер ежевики обойдется в 250 рублей

Маленький контейнер ежевики обойдется в 250 рублей

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Кроме ягод на рынке продают огурцы, помидоры и грибы

Кроме ягод на рынке продают огурцы, помидоры и грибы

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И цветы!

И цветы!

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Часто продавцы торгуют тем, что вырастили сами

Часто продавцы торгуют тем, что вырастили сами

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Алтайская черника продается по 300 рублей за 1 литр

Алтайская черника продается по 300 рублей за 1 литр

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Недавно в лесах <a href="https://ngs.ru/text/summer/2022/06/28/71444075" class="_" target="_blank">появились первые лисички</a> — и вот они уже на рынке

Недавно в лесах появились первые лисички — и вот они уже на рынке

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Продают дачники и помидоры с зеленью

Продают дачники и помидоры с зеленью

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Если торговцы снаружи предлагают сибирский урожай, то вот в крытом павильоне можно купить арбузы. Недавно мы рассказывали, за сколько можно купить хороший. Также недавно мы рассказывали, какие цветы можно купить на уличных лотках.

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