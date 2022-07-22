На рынках стали продавать малину, крыжовник и чернику — смотрим, что предлагают, и сравниваем цены
Ведерко малины обойдется в 550 рублей, а контейнер ежевики — 250
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Середина лета — время урожая. Дачники ведрами собирают малину, красную и черную смородину, крыжовник. Тем, у кого нет участка, можно не расстраиваться! Купить ягоды и грибы можно на рынке.
Фотограф НГС с утра прогулялся по Центральному рынку и посмотрел, что и за сколько предлагают торговцы.
Если торговцы снаружи предлагают сибирский урожай, то вот в крытом павильоне можно купить арбузы. Недавно мы рассказывали, за сколько можно купить хороший. Также недавно мы рассказывали, какие цветы можно купить на уличных лотках.