СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 56.87
eur 58.96
СрочноАвтобус с рабочими попал в ДТП: трое пострадали
Все новости
Все новости

Торговля арбузами развернулась в Новосибирске — сколько просят за килограмм

Корреспондент НГС прогулялась по Центральному рынку

2 077
На Центральном рынке можно найти арбузы от 70 до 120 рублей за килограмм

На Центральном рынке можно найти арбузы от 70 до 120 рублей за килограмм

Поделиться

Во фруктовых палатках и на рынках Новосибирска стали торговать арбузами. Корреспондент НГС сходила на Центральный рынок и прошлась по улице Урицкого, где нашлось несколько торговых точек с арбузами.

Стоимость бахчевых начинается от 70 рублей за килограмм, но если сторговаться — 60 рублей. Самые дорогие арбузы — 120 рублей за килограмм, такую цену называет продавец «Восточного базара» павильона на Центральном рынке.

Торговцы на ценниках пишут яркие фразы, чтобы арбузы продавались лучше

Торговцы на ценниках пишут яркие фразы, чтобы арбузы продавались лучше

Поделиться

Преимущественно полосатые ягоды везут из стран Средней Азии — Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, так как, со слов продавца, еще не сезон для российских арбузов. Реже торгуют иранскими.

Чтобы привлечь покупателей, продавцы делают вот такие муляжи

Чтобы привлечь покупателей, продавцы делают вот такие муляжи

Поделиться

Продают арбузы целыми, также торговцы предлагают разрезать и купить часть — половину или даже четвертинку.

Обычно разгар сезона приходится на август, но первые плоды появились на лавках уже в июне

Обычно разгар сезона приходится на август, но первые плоды появились на лавках уже в июне

Поделиться

Если вы опасаетесь покупать арбуз раньше августа и переживаете, что он может быть недозрелым или с большим количеством нитратов, то прочитайте нашу инструкцию по выбору арбузов.

По теме

арбузлеторынок
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2