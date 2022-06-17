Торговля арбузами развернулась в Новосибирске — сколько просят за килограмм

Во фруктовых палатках и на рынках Новосибирска стали торговать арбузами. Корреспондент НГС сходила на Центральный рынок и прошлась по улице Урицкого, где нашлось несколько торговых точек с арбузами.

Стоимость бахчевых начинается от 70 рублей за килограмм, но если сторговаться — 60 рублей. Самые дорогие арбузы — 120 рублей за килограмм, такую цену называет продавец «Восточного базара» павильона на Центральном рынке.