Торговля арбузами развернулась в Новосибирске — сколько просят за килограмм
Корреспондент НГС прогулялась по Центральному рынку
Во фруктовых палатках и на рынках Новосибирска стали торговать арбузами. Корреспондент НГС сходила на Центральный рынок и прошлась по улице Урицкого, где нашлось несколько торговых точек с арбузами.
Стоимость бахчевых начинается от 70 рублей за килограмм, но если сторговаться — 60 рублей. Самые дорогие арбузы — 120 рублей за килограмм, такую цену называет продавец «Восточного базара» павильона на Центральном рынке.
Преимущественно полосатые ягоды везут из стран Средней Азии — Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, так как, со слов продавца, еще не сезон для российских арбузов. Реже торгуют иранскими.
Продают арбузы целыми, также торговцы предлагают разрезать и купить часть — половину или даже четвертинку.
Если вы опасаетесь покупать арбуз раньше августа и переживаете, что он может быть недозрелым или с большим количеством нитратов, то прочитайте нашу инструкцию по выбору арбузов.