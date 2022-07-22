«Что может быть более торжественным?»: выбираем лучшее фото и видео вчерашней грозы — голосуйте за самые эффектные
Выходить на улицу вчера не стоило
В Новосибирске вчера жители могли наблюдать грозу во всей ее красоте. Молнии ловко расчерчивали небо, а город накрывали пугающие раскаты. В редакцию прислали десятки фото и видео. Мы выбрали самые эффектные из них.
— Грозовое небо города Новосибирска. Что может быть более торжественным и таинственным? — написала в редакцию одна из читательниц.
Предлагаем вам выбрать самое впечатляющее фото и видео вчерашней грозы.
— Молния — огонь! На Виктора Уса, — прислала фото читательница НГС Галина.
А теперь полюбуемся на видео.
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