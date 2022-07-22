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«Что может быть более торжественным?»: выбираем лучшее фото и видео вчерашней грозы — голосуйте за самые эффектные

Выходить на улицу вчера не стоило

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Вчера новосибирцы могли наблюдать величие природы во всей ее красе

Вчера новосибирцы могли наблюдать величие природы во всей ее красе

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В Новосибирске вчера жители могли наблюдать грозу во всей ее красоте. Молнии ловко расчерчивали небо, а город накрывали пугающие раскаты. В редакцию прислали десятки фото и видео. Мы выбрали самые эффектные из них.

— Грозовое небо города Новосибирска. Что может быть более торжественным и таинственным? — написала в редакцию одна из читательниц.

Предлагаем вам выбрать самое впечатляющее фото и видео вчерашней грозы.

Пугающая красота

Пугающая красота

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Молния на Виктора Уса

Молния на Виктора Уса

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— Молния — огонь! На Виктора Уса, — прислала фото читательница НГС Галина.

Идеальный рисунок

Идеальный рисунок

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Идеальный росчерк на небе

Идеальный росчерк на небе

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А теперь полюбуемся на видео.

Второй месяц лета в Новосибирске будет дождливым и прохладным и в третьей декаде — прогноз составили новосибирские синоптики.

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