Жары не ждите: на Новосибирск надвигается циклон с дождями и прохладой

В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается прохладная и очень дождливая погода. О том, что жары ждать не стоит, сообщили синоптики.



— Ждем на 22 июля выход опять очередного циклона. Новосибирск окажется в его центре, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова. — А 23 июля окажемся уже в тылу циклона, и ветер повернется с южного на северо-западный. Осадков станет меньше, но тепла не прибавится.