Жары не ждите: на Новосибирск надвигается циклон с дождями и прохладой
Теплые воздушные массы из Казахстана не могут дойти до нашего региона
В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается прохладная и очень дождливая погода. О том, что жары ждать не стоит, сообщили синоптики.
— Ждем на 22 июля выход опять очередного циклона. Новосибирск окажется в его центре, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова. — А 23 июля окажемся уже в тылу циклона, и ветер повернется с южного на северо-западный. Осадков станет меньше, но тепла не прибавится.
Теплые воздушные массы из Казахстана не могут дойти до нашего региона.
21 июля в Новосибирске ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дождь, гроза. Ветер юго-восточный, ночью силой 3–8 м/с, днем — 5–10 м/с. Температура ночью составит
В пятницу, 22 июля, кратковременные дождь и гроза. Ветер южный, ночью — 4–9 м/с, днем — 7–12 м/с. Температура ночью ожидается
23 июля в городе местами небольшой дождь, гроза. Северо-западный ветер, 6–11 м/с. Ночью будет
По Новосибирской области все три дня будет днем примерно
До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.