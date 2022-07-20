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Тема дняИдет циклон с дождями и прохладой
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Жары не ждите: на Новосибирск надвигается циклон с дождями и прохладой

Теплые воздушные массы из Казахстана не могут дойти до нашего региона

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Теплые воздушные массы из Казахстана не могут дойти до нашего региона

Теплые воздушные массы из Казахстана не могут дойти до нашего региона

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В Новосибирске в ближайшие три дня ожидается прохладная и очень дождливая погода. О том, что жары ждать не стоит, сообщили синоптики.

— Ждем на 22 июля выход опять очередного циклона. Новосибирск окажется в его центре, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова. — А 23 июля окажемся уже в тылу циклона, и ветер повернется с южного на северо-западный. Осадков станет меньше, но тепла не прибавится.

Теплые воздушные массы из Казахстана не могут дойти до нашего региона.

21 июля в Новосибирске ночью преимущественно без осадков. Утром и днем кратковременные дождь, гроза. Ветер юго-восточный, ночью силой 3–8 м/с, днем — 5–10 м/с. Температура ночью составит +14… +16 градусов, днем — +21… +24 градуса.

В пятницу, 22 июля, кратковременные дождь и гроза. Ветер южный, ночью — 4–9 м/с, днем — 7–12 м/с. Температура ночью ожидается +14… +16 градусов, днем — +22… +24 градусов.

23 июля в городе местами небольшой дождь, гроза. Северо-западный ветер, 6–11 м/с. Ночью будет +14… +16 градусов, днем — +22… +24 градусов.

По Новосибирской области все три дня будет днем примерно +20... +26 градусов, ночью — +11... +16 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. По северо-западу области ночью 23 июля температура может опуститься до +5... +10 градусов.

До наступления августа осталось чуть больше двух недель. Возможно, последний месяц лета будет прохладней предыдущих, а ближе к сентябрю температура может опуститься до +12 градусов. НГС изучил прогнозы погоды, которые составили интернет-сервисы.

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