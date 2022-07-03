В районе Плотниково заметили черную змею — она может быть ядовитой
Змея может быть опасна для людей и мелких животных
Вчера, 2 июля, в селе Плотниково Новосибирского района заметили змею. Фото животного прислала в редакцию читательница.
— Вчера в районе Плотниково, при сборе ягод, — подписала она фото.
По словам координатора Центра реабилитации диких животных Алисы Богомоловой, это — гадюка:
— Кажется, это гадюка, только убивать ее не нужно. Ужи тоже черного цвета. Только у них более худое, вытянутое тело, и два характерных желтых пятна на голове. У этой змеи я желтых пятен на голове не вижу, так что, скорее всего, это гадюка. По форме тела тоже больше напоминает гадюку, потому что не у всех ужей просматриваются пятна на голове, такое бывает, — пояснила Алиса Богомолова.
Такие гадюки характерны для Плотниково, объяснила специалист. При этом для большинства взрослых они не опасны.
— Гадюки всегда стараются избегать встречи с людьми, не очень любят общаться. Так же, как и люди, наверное, не очень любят общаться с гадюками. Гадюка всегда пытается покинуть место, где ее потревожили. Гадюка не будет нападать никогда, если на нее не наступили, в нее не тыкают палочкой, не пытаются убить, как-то рассматривать. Обычно она всегда пытается уползти. Наши гадюки вообще не смертельно опасны, — рассказала Алиса Богомолова.
Опасность они могут представлять для некрупных животных, например, кошек и собак, и детей. Также укус гадюки может быть опасен для людей с аллергией на змеиный яд.
— У нее не сильный яд. Взрослого человека, как правило, он не убивает, — подчеркнула Алиса Богомолова.
Прошлым летом ядовитую змею видели в Березовой роще. В целом в Новосибирской области летом 2021 года грибники часто встречали змей в лесах. Так, например, в регионе развелось много ужей.