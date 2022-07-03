В районе Плотниково заметили черную змею — она может быть ядовитой

Вчера, 2 июля, в селе Плотниково Новосибирского района заметили змею. Фото животного прислала в редакцию читательница.

— Вчера в районе Плотниково, при сборе ягод, — подписала она фото.



По словам координатора Центра реабилитации диких животных Алисы Богомоловой, это — гадюка:



— Кажется, это гадюка, только убивать ее не нужно. Ужи тоже черного цвета. Только у них более худое, вытянутое тело, и два характерных желтых пятна на голове. У этой змеи я желтых пятен на голове не вижу, так что, скорее всего, это гадюка. По форме тела тоже больше напоминает гадюку, потому что не у всех ужей просматриваются пятна на голове, такое бывает, — пояснила Алиса Богомолова.

