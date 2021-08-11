В «Березовой роще» нашли ядовитую змею — в городе такие обычно не водятся

В «Березовой роще» обнаружили гадюку
Ядовитую змею в новосибирском парке обнаружила женщина, гулявшая с собакой.
— Соседи предположили, что гадюку могли завезти с сеном для животных в зоопарк, — предполагает сибирячка, приславшая фото в редакцию НГС.
При появлении людей змея спряталась в кустах.
— В городе эти змеи не водятся. Гадюки всегда обитают там, где меньше всего людей. И если она ползает в парке, то ее кто-то привез и выпустил или она сбежала от кого-то, — говорит координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, которая готовит научную работу о змеях области.
Эксперт посоветовала не трогать змею при встрече.
— Гадюка всегда постарается скрыться. Нужно очень постараться, чтобы она напала на человека. Если стараться ее поймать, то она встанет в стойку и кусать будет только в самый последний момент. От яда нашей местной гадюки не умрешь — только если пострадает маленький ребенок, собака или кошка, — предупреждает Алиса Богомолова.
В Новосибирской области этим летом грибники всё чаще стали встречать змей в лесах. Так, например, в регионе развелось много ужей.