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В «Березовой роще» нашли ядовитую змею — в городе такие обычно не водятся

Опасную гадюку до сих пор не поймали, она прячется от людей в кустах

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Не трогайте змею — и тогда она вас не укусит

Не трогайте змею — и тогда она вас не укусит

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В «Березовой роще» обнаружили гадюку

Ядовитую змею в новосибирском парке обнаружила женщина, гулявшая с собакой.

— Соседи предположили, что гадюку могли завезти с сеном для животных в зоопарк, — предполагает сибирячка, приславшая фото в редакцию НГС.

При появлении людей змея спряталась в кустах.

— В городе эти змеи не водятся. Гадюки всегда обитают там, где меньше всего людей. И если она ползает в парке, то ее кто-то привез и выпустил или она сбежала от кого-то, — говорит координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова, которая готовит научную работу о змеях области.

Эксперт посоветовала не трогать змею при встрече.

— Гадюка всегда постарается скрыться. Нужно очень постараться, чтобы она напала на человека. Если стараться ее поймать, то она встанет в стойку и кусать будет только в самый последний момент. От яда нашей местной гадюки не умрешь — только если пострадает маленький ребенок, собака или кошка, — предупреждает Алиса Богомолова.

В Новосибирской области этим летом грибники всё чаще стали встречать змей в лесах. Так, например, в регионе развелось много ужей.

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